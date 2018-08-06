All apartments in Plano
Find more places like 1501 Hawthorne Lane.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Plano, TX
/
1501 Hawthorne Lane
Last updated June 20 2019 at 10:36 PM

1501 Hawthorne Lane

1501 Hawthorne Lane · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Plano
See all
Apartments with Parking
See all
Pet Friendly Places
See all
2 Bedrooms
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

1501 Hawthorne Lane, Plano, TX 75074
Plano Park

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
UPDATED HOME FOR STYLISH AND DIGNIFIED LIVING. UPDATED KITCHEN, BATHS. BRAND NEW WHOLE-HOUSE PAINT AND ALL BRAND NEW FLOORING. RECENT NEW AC, FURNACE, ROOF, WINDOWS. PROFESSIONAL AIR DUCT CLEANING. FULL [UPDATED] BATH PLUS UPDATED MASTER HALF BATH. COMES WITH REFRIGERATOR, CLOTHES WASHER AND DRYER; BUILT-IN MICROWAVE, DISHWASHER AND HIGH END STAINLESS STEEL GAS RANGE [STOVE]. ATTACHED ONE-CAR GARAGE. 1 LIVING ROOM WITH RAISED-CEILING, 3 BEDROOMS, ONE AND A HALF BATHROOMS. SPACIOUS BACK YARD PLUS STORAGE SHED. WALKING DISTANCE TO LOVELY PARK, WOODSY WALKING TRAILS. Close to historical downtown. EMAIL INQUIRIES TO RECEIVE PRE-SHOWING QUESTIONNAIRE

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1501 Hawthorne Lane have any available units?
1501 Hawthorne Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Plano, TX.
How much is rent in Plano, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Plano Rent Report.
What amenities does 1501 Hawthorne Lane have?
Some of 1501 Hawthorne Lane's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1501 Hawthorne Lane currently offering any rent specials?
1501 Hawthorne Lane is not currently offering any rent specials.
Is 1501 Hawthorne Lane pet-friendly?
No, 1501 Hawthorne Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Plano.
Does 1501 Hawthorne Lane offer parking?
Yes, 1501 Hawthorne Lane offers parking.
Does 1501 Hawthorne Lane have units with washers and dryers?
Yes, 1501 Hawthorne Lane offers units with in unit laundry.
Does 1501 Hawthorne Lane have a pool?
No, 1501 Hawthorne Lane does not have a pool.
Does 1501 Hawthorne Lane have accessible units?
No, 1501 Hawthorne Lane does not have accessible units.
Does 1501 Hawthorne Lane have units with dishwashers?
Yes, 1501 Hawthorne Lane has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.
Helpful Articles
What Makes Your Apartment Cost More?
The Best Cities for Singles 2019
Change of Address Checklist: Everyone to Notify
Short Term Lease or Long Term Lease: Which is Right for You?
How Long Does it Take to Find an Apartment?
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Kia Ora Park
9300 Coit Rd
Plano, TX 75025
The Domaine
6400 Windcrest Dr
Plano, TX 75024
Bel Air at Willow Bend
2525 Preston Rd
Plano, TX 75093
Greenbriar Apartments
1901 W Spring Creek Pkwy
Plano, TX 75023
The Livingston
6301 Windhaven Pkwy
Plano, TX 75093
Old Shepard Place
1520 Preston Rd
Plano, TX 75093
Hunters Glen
6400 Independence Pkwy
Plano, TX 75023
Giovanna
1800 E Spring Creek Pkwy
Plano, TX 75074

Similar Pages

Plano 1 BedroomsPlano 2 Bedrooms
Plano Apartments with ParkingPlano Pet Friendly Places
Plano Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Dallas, TXFort Worth, TXArlington, TXIrving, TX
Garland, TXGrand Prairie, TXFrisco, TXCarrollton, TX
McKinney, TXLewisville, TXDenton, TXRichardson, TX

Nearby Neighborhoods

Willow BendStratford Estates
Downtown Plano

Apartments Near Colleges

Amberton UniversityEl Centro College
The University of Texas at DallasUniversity of Texas Southwestern Medical Center
Collin County Community College District