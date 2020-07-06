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Plano, TX
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1141 Nickerson Lane
Last updated March 16 2020 at 10:20 PM

1141 Nickerson Lane

1141 Nickerson Lane · No Longer Available
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Location

1141 Nickerson Lane, Plano, TX 75094

Amenities

patio / balcony
dishwasher
pet friendly
garage
fireplace
microwave
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 500
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1141 Nickerson Lane have any available units?
1141 Nickerson Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Plano, TX.
How much is rent in Plano, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Plano Rent Report.
What amenities does 1141 Nickerson Lane have?
Some of 1141 Nickerson Lane's amenities include patio / balcony, dishwasher, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1141 Nickerson Lane currently offering any rent specials?
1141 Nickerson Lane is not currently offering any rent specials.
Is 1141 Nickerson Lane pet-friendly?
Yes, 1141 Nickerson Lane is pet friendly.
Does 1141 Nickerson Lane offer parking?
Yes, 1141 Nickerson Lane offers parking.
Does 1141 Nickerson Lane have units with washers and dryers?
No, 1141 Nickerson Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 1141 Nickerson Lane have a pool?
No, 1141 Nickerson Lane does not have a pool.
Does 1141 Nickerson Lane have accessible units?
No, 1141 Nickerson Lane does not have accessible units.
Does 1141 Nickerson Lane have units with dishwashers?
Yes, 1141 Nickerson Lane has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 500
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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