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Irving, TX
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1310 Doncaster Street
Last updated August 15 2019 at 3:41 AM

1310 Doncaster Street

1310 Doncaster Street · No Longer Available
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Location

1310 Doncaster Street, Irving, TX 75062
Arts District

Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
parking
recently renovated
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
hardwood floors
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1310 Doncaster Street have any available units?
1310 Doncaster Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Irving, TX.
How much is rent in Irving, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Irving Rent Report.
What amenities does 1310 Doncaster Street have?
Some of 1310 Doncaster Street's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1310 Doncaster Street currently offering any rent specials?
1310 Doncaster Street is not currently offering any rent specials.
Is 1310 Doncaster Street pet-friendly?
No, 1310 Doncaster Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Irving.
Does 1310 Doncaster Street offer parking?
Yes, 1310 Doncaster Street offers parking.
Does 1310 Doncaster Street have units with washers and dryers?
No, 1310 Doncaster Street does not offer units with in unit laundry.
Does 1310 Doncaster Street have a pool?
No, 1310 Doncaster Street does not have a pool.
Does 1310 Doncaster Street have accessible units?
No, 1310 Doncaster Street does not have accessible units.
Does 1310 Doncaster Street have units with dishwashers?
Yes, 1310 Doncaster Street has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 1 space/unit.
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