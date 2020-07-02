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1712 Oakdale Street
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1712 Oakdale Street

1712 Oakdale Street · No Longer Available
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Location

1712 Oakdale Street, Houston, TX 77004
The Museum District

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
fireplace
microwave
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
garage
MAGNIFICENT CONTEMPORARY HOME, DECORATED IN A STYLE THAT REFLECTS FASHIONS/TRENDS OF TODAY.CUSTOM LANDSCAPING WITH WATER FOUNTAIN GREETS U AT THE GATE.1ST FLR HAS STUDY RM &BEDRM AND FRENCH DOORS LEADING TO THE BACKYARD,WHERE YOU CAN SIT AND RELAX .OWNER IS CURRENTLY USING THE BEDROOM AS STUDY.HOME HAS HARDWD FLOORS,CUSTOM LIGHT FIXTURES,PLANTATION SHUTTERS,CUSTOM FIREPLACES ON LEVELS 2&4.THE FABULOUS WHITE KITCHEN WITH THERMIDOR APPLIANCES ,QUARTZ COUNTERTOPS &COUNTER TO CEILING CARERA BACKSPLASH,WILL SURELY PLEASE THE CHEF IN THE HOME.LIVING&DINING ROOMS ARE ON LEVEL 2 WITH A CHIC FIREPLACE AND CUSTOM CHANDELIERS.THE MASTERBEDRM IS ON LEVEL 3 WITH A HUMUNGOUS CLOSET AND AMPLE SPACE TO DISPLAY ALL THE SHOES AND BAGS.LEVEL 4 HAS A 20X17 COVERED BALCONY WITH AMAZING DOWNTOWN VIEWS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1712 Oakdale Street have any available units?
1712 Oakdale Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Houston, TX.
How much is rent in Houston, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Houston Rent Report.
What amenities does 1712 Oakdale Street have?
Some of 1712 Oakdale Street's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1712 Oakdale Street currently offering any rent specials?
1712 Oakdale Street is not currently offering any rent specials.
Is 1712 Oakdale Street pet-friendly?
No, 1712 Oakdale Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Houston.
Does 1712 Oakdale Street offer parking?
Yes, 1712 Oakdale Street offers parking.
Does 1712 Oakdale Street have units with washers and dryers?
Yes, 1712 Oakdale Street offers units with in unit laundry.
Does 1712 Oakdale Street have a pool?
No, 1712 Oakdale Street does not have a pool.
Does 1712 Oakdale Street have accessible units?
No, 1712 Oakdale Street does not have accessible units.
Does 1712 Oakdale Street have units with dishwashers?
Yes, 1712 Oakdale Street has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
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