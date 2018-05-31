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1611 HARDY Street
Last updated March 12 2020 at 5:43 PM

1611 HARDY Street

1611 Hardy Street · No Longer Available
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Location

1611 Hardy Street, Houston, TX 77009
Northside Village

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
new construction
garage
Unit Amenities
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
garage
new construction
HEIGHTS NORTH -THIS 2 STORY MODERN NEW CONSTRUCTION HOME THAT IS A BLOCK FROM THE HARDY YARDS, JUST OFF DOWNTOWN, NEAR THE LIGHT RAIL--PERFECT FOR SOMEONE WHO WORKS IN THE MEDICAL CENTER, MID-TOWN OR DOWNTOWN HOUSTON. 3 BEDROOMS--EACH BEDROOM HAS A FULL BATH. THERE IS A SIZABLE BACK YARD & COVERED BACK PATIO--- THE YARD IS COMPLETELY FENCED. 10 FOOT CEILINGS--- LIVING AREAS ARE ON 1ST FLOOR & 3 BEDROOMS ARE ON THE 2ND FLOOR, 2 CAR ATTACHED GARAGE, -- PETS ALLOWED WITH DEPOSIT-- HOME COMES WITH THE RING SURVEILLANCE SYSTEM & ADT MONITORED SECURITY SYSTEM PAID FOR BY OWNERS

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1611 HARDY Street have any available units?
1611 HARDY Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Houston, TX.
How much is rent in Houston, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Houston Rent Report.
What amenities does 1611 HARDY Street have?
Some of 1611 HARDY Street's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1611 HARDY Street currently offering any rent specials?
1611 HARDY Street is not currently offering any rent specials.
Is 1611 HARDY Street pet-friendly?
Yes, 1611 HARDY Street is pet friendly.
Does 1611 HARDY Street offer parking?
Yes, 1611 HARDY Street offers parking.
Does 1611 HARDY Street have units with washers and dryers?
Yes, 1611 HARDY Street offers units with in unit laundry.
Does 1611 HARDY Street have a pool?
No, 1611 HARDY Street does not have a pool.
Does 1611 HARDY Street have accessible units?
No, 1611 HARDY Street does not have accessible units.
Does 1611 HARDY Street have units with dishwashers?
Yes, 1611 HARDY Street has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot.
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