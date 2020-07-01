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11320 Berkeley Hall Lane
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

11320 Berkeley Hall Lane

11320 Berkeley Hall Lane · No Longer Available
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Location

11320 Berkeley Hall Lane, Frisco, TX 75033

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
parking
recently renovated
pool
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
oven
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
parking
pool
bbq/grill
hot tub
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 11320 Berkeley Hall Lane have any available units?
11320 Berkeley Hall Lane doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Frisco, TX.
How much is rent in Frisco, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Frisco Rent Report.
What amenities does 11320 Berkeley Hall Lane have?
Some of 11320 Berkeley Hall Lane's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 11320 Berkeley Hall Lane currently offering any rent specials?
11320 Berkeley Hall Lane is not currently offering any rent specials.
Is 11320 Berkeley Hall Lane pet-friendly?
No, 11320 Berkeley Hall Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Frisco.
Does 11320 Berkeley Hall Lane offer parking?
Yes, 11320 Berkeley Hall Lane offers parking.
Does 11320 Berkeley Hall Lane have units with washers and dryers?
No, 11320 Berkeley Hall Lane does not offer units with in unit laundry.
Does 11320 Berkeley Hall Lane have a pool?
Yes, 11320 Berkeley Hall Lane has a pool.
Does 11320 Berkeley Hall Lane have accessible units?
No, 11320 Berkeley Hall Lane does not have accessible units.
Does 11320 Berkeley Hall Lane have units with dishwashers?
Yes, 11320 Berkeley Hall Lane has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other, 3 spaces/unit.
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