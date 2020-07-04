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Fort Worth, TX
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6001 Lovell Avenue
Last updated February 24 2020 at 11:15 PM

6001 Lovell Avenue

6001 Lovell Avenue · No Longer Available
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Location

6001 Lovell Avenue, Fort Worth, TX 76116
Ridglea North

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
bathtub
dishwasher
granite counters
hardwood floors
microwave
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6001 Lovell Avenue have any available units?
6001 Lovell Avenue doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Fort Worth, TX.
How much is rent in Fort Worth, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Fort Worth Rent Report.
What amenities does 6001 Lovell Avenue have?
Some of 6001 Lovell Avenue's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6001 Lovell Avenue currently offering any rent specials?
6001 Lovell Avenue is not currently offering any rent specials.
Is 6001 Lovell Avenue pet-friendly?
No, 6001 Lovell Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fort Worth.
Does 6001 Lovell Avenue offer parking?
Yes, 6001 Lovell Avenue offers parking.
Does 6001 Lovell Avenue have units with washers and dryers?
No, 6001 Lovell Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 6001 Lovell Avenue have a pool?
No, 6001 Lovell Avenue does not have a pool.
Does 6001 Lovell Avenue have accessible units?
No, 6001 Lovell Avenue does not have accessible units.
Does 6001 Lovell Avenue have units with dishwashers?
Yes, 6001 Lovell Avenue has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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