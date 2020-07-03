All apartments in Fort Worth
Find more places like 2921 Spotted Owl Drive.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Fort Worth, TX
/
2921 Spotted Owl Drive
Last updated August 12 2019 at 2:30 AM

2921 Spotted Owl Drive

2921 Spotted Owl Drive · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Fort Worth
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Parking
See all
2 Bedrooms
See all

Location

2921 Spotted Owl Drive, Fort Worth, TX 76244
Villages of Woodland Springs

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
pool
fireplace
microwave
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
pool
garage
GREAT HOME IN VILLAGES OF WOODLAND SPRINGS.OPEN FLOOR PLAN WITH FLEX ROOM FOR DINING, STUDY, OR SECOND LIVING.4 BEDROOMS AND 2 FULL BATHS. SPACIOUS KITCHEN WITH LOTS OF COUNTER SPACE,ISLAND, FRIDGE,AND CONVENIENT BANQUETTE. FAMILY ROOM WITH COZY GAS LOG FIREPLACE.WOOD LAMINATE AND TILE THRU OUT.FOR ALLERGY SUFFERS. COVERED PATIO AND MANAGEABLE BACKYARD. POOLS AND PARKS CLOSE WALKING DISTANCE . GREAT LOCATION NEAR EVERYTHING! *please see attached lease requirements before making an appointment*

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2921 Spotted Owl Drive have any available units?
2921 Spotted Owl Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Fort Worth, TX.
How much is rent in Fort Worth, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Fort Worth Rent Report.
What amenities does 2921 Spotted Owl Drive have?
Some of 2921 Spotted Owl Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2921 Spotted Owl Drive currently offering any rent specials?
2921 Spotted Owl Drive is not currently offering any rent specials.
Is 2921 Spotted Owl Drive pet-friendly?
No, 2921 Spotted Owl Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fort Worth.
Does 2921 Spotted Owl Drive offer parking?
Yes, 2921 Spotted Owl Drive offers parking.
Does 2921 Spotted Owl Drive have units with washers and dryers?
No, 2921 Spotted Owl Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 2921 Spotted Owl Drive have a pool?
Yes, 2921 Spotted Owl Drive has a pool.
Does 2921 Spotted Owl Drive have accessible units?
No, 2921 Spotted Owl Drive does not have accessible units.
Does 2921 Spotted Owl Drive have units with dishwashers?
Yes, 2921 Spotted Owl Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
Helpful Articles
Best Cities for Pets 2019
First-Time Renter’s Apartment Guide and Checklist
How to Move Cross Country
Do You Need an Apartment Cosigner?
The Beginner’s Guide to Renters Insurance
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Marine Park Apartments
3144 NW 33rd St
Fort Worth, TX 76106
Crest Oasis
4701 American Blvd
Fort Worth, TX 76040
Rocco Apartment Homes
9001 Randol Mill Rd
Fort Worth, TX 76120
Chateau on the River
3301 River Park Dr
Fort Worth, TX 76116
Sevona Avion
14500 Sovereign Rd
Fort Worth, TX 76155
The Cooper
1001 West Rosedale Street
Fort Worth, TX 76104
Marine Creek Apartments
4500 Marine Creek Pkwy
Fort Worth, TX 76106
Chesapeake
6047 S Hulen St
Fort Worth, TX 76132

Similar Pages

Fort Worth 1 BedroomsFort Worth 2 Bedrooms
Fort Worth Dog Friendly ApartmentsFort Worth Pet Friendly Places
Fort Worth Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Dallas, TXArlington, TXPlano, TXIrving, TX
Garland, TXGrand Prairie, TXFrisco, TXCarrollton, TX
McKinney, TXLewisville, TXDenton, TXRichardson, TX

Nearby Neighborhoods

Downtown Fort WorthCity ViewCentre Port Business Park
Fairway BendHarmony HillsWoodhaven
Overton SouthScenic Bluff

Apartments Near Colleges

Tarrant County College DistrictTexas Christian University
University of North Texas Health Science CenterTexas Wesleyan University
Amberton University