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Addison, TX
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15731 Spectrum Drive
Last updated December 2 2019 at 11:33 PM

15731 Spectrum Drive

15731 Spectrum Drive · No Longer Available
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Location

15731 Spectrum Drive, Addison, TX 75001

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
hardwood floors
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 15731 Spectrum Drive have any available units?
15731 Spectrum Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Addison, TX.
What amenities does 15731 Spectrum Drive have?
Some of 15731 Spectrum Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 15731 Spectrum Drive currently offering any rent specials?
15731 Spectrum Drive is not currently offering any rent specials.
Is 15731 Spectrum Drive pet-friendly?
No, 15731 Spectrum Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Addison.
Does 15731 Spectrum Drive offer parking?
Yes, 15731 Spectrum Drive offers parking.
Does 15731 Spectrum Drive have units with washers and dryers?
No, 15731 Spectrum Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 15731 Spectrum Drive have a pool?
No, 15731 Spectrum Drive does not have a pool.
Does 15731 Spectrum Drive have accessible units?
No, 15731 Spectrum Drive does not have accessible units.
Does 15731 Spectrum Drive have units with dishwashers?
Yes, 15731 Spectrum Drive has units with dishwashers.
Does 15731 Spectrum Drive have units with air conditioning?
No, 15731 Spectrum Drive does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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