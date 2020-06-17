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125 FULTON ST.
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125 FULTON ST.

125 Fulton Street · (212) 402-7855
COVID-19 Update
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125 Fulton Street, New York, NY 10038
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INFO PROVIDED BY Listanza

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Amenities

granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
hardwood floors
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 125 FULTON ST. have any available units?
125 FULTON ST. doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in New York, NY.
How much is rent in New York, NY?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly New York Rent Report.
What amenities does 125 FULTON ST. have?
Some of 125 FULTON ST.'s amenities include granite counters, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 125 FULTON ST. currently offering any rent specials?
125 FULTON ST. isn't currently offering any rent specials.
Is 125 FULTON ST. pet-friendly?
No, 125 FULTON ST. is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in New York.
Does 125 FULTON ST. offer parking?
Yes, 125 FULTON ST. does offer parking.
Does 125 FULTON ST. have units with washers and dryers?
No, 125 FULTON ST. does not offer units with in unit laundry.
Does 125 FULTON ST. have a pool?
No, 125 FULTON ST. does not have a pool.
Does 125 FULTON ST. have accessible units?
No, 125 FULTON ST. does not have accessible units.
Does 125 FULTON ST. have units with dishwashers?
Yes, 125 FULTON ST. has units with dishwashers.
Have a question for 125 FULTON ST.?
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