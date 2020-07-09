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Henderson, NV
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1885 Desert Forest Way
Last updated July 16 2020 at 11:40 PM

1885 Desert Forest Way

1885 Desert Forest Way · No Longer Available
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Location

1885 Desert Forest Way, Henderson, NV 89012
Green Valley Ranch

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
walk in closets
pool
ceiling fan
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
oven
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1885 Desert Forest Way have any available units?
1885 Desert Forest Way doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Henderson, NV.
How much is rent in Henderson, NV?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Henderson Rent Report.
What amenities does 1885 Desert Forest Way have?
Some of 1885 Desert Forest Way's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1885 Desert Forest Way currently offering any rent specials?
1885 Desert Forest Way is not currently offering any rent specials.
Is 1885 Desert Forest Way pet-friendly?
No, 1885 Desert Forest Way is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Henderson.
Does 1885 Desert Forest Way offer parking?
Yes, 1885 Desert Forest Way offers parking.
Does 1885 Desert Forest Way have units with washers and dryers?
No, 1885 Desert Forest Way does not offer units with in unit laundry.
Does 1885 Desert Forest Way have a pool?
Yes, 1885 Desert Forest Way has a pool.
Does 1885 Desert Forest Way have accessible units?
No, 1885 Desert Forest Way does not have accessible units.
Does 1885 Desert Forest Way have units with dishwashers?
Yes, 1885 Desert Forest Way has units with dishwashers.
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