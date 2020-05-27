All apartments in Henderson
Find more places like 10 Greely Club Trail.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Henderson, NV
/
10 Greely Club Trail
Last updated June 18 2020 at 9:59 AM

10 Greely Club Trail

10 Greely Club Trail · (702) 938-1300
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Henderson
See all
2 Bedrooms, 2 Bathrooms
See all
2 Bedrooms
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

10 Greely Club Trail, Henderson, NV 89052
Anthem

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

4 Bedrooms

Unit 10 Greely Club Trail · Avail. now

$5,695

Click to see floorplan

4 Bed · 4.5 Bath · 4659 sqft

Report This Listing

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
pet friendly
recently renovated
pool
Unit Amenities
dishwasher
furnished
granite counters
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
pet friendly
pool
bbq/grill
hot tub
tennis court
*GORGEOUS UPGRADED FURNISHED HOME IN THE ANTHEM COUNTRY CLUB!!** - ELEGANT DESIGN- FULLY FURNISHED, IMMACULATE 1 STORY CUSTOM, TRAVERTINE FLOORS, 4 ENSUITE BDRMS+A SEP OFFICE/DEN/MEDIA/GAME RM, FABULOUS GRANITE ISLAND KITCHEN OPENS TO HUGE FAMRM DESIGNER F/P WALL,SURR SPEAKERS,SS APPLS, 2 DISHWASHERS.BI REFRIG, BUTLERS PANTRY/BI WINE COOLNG SYSTEM CABINETS, EXQUISITE POWDER RM, POOL/SPA INFLOOR CLEANING SYSTEM, MARBLE FLOORS, WATERFALL POOL & SPA!! MOUNTAIN VIEWS!!! HUGE COVERED PATIO IN REAR YARD! HUGE PATCH OF SYNTHETIC GRASS ON SIDE OF HOUSE FOR PETS OR PLAYING. BUILT-IN-BBQ IN REAR YARD! FRONT COURT YARD WHEN YOU WALK UP TO THE HOME WITH A UNBELIEVABLE LARGE & BEAUTIFUL FRONT DOOR! NUMEROUS TV'S IN GREAT ROOM, PERFECT FOR ANY SPORTS FAN!! SEPARATE, LARGE MASTER BEDROOM & FANCY MASTER BATH WITH JETTED TUB & VANITY AREA! PROPERTY IS FURNISHED WITH UPGRADED FURNITURE & DECOR. YOU'LL BE HIGHLY IMPRESSED WITH THIS ELEGANT & BEAUTIFUL HOME IN THEE "ANTHEM COUNTRY CLUB". HOME IS ALSO IN ITS OWN GATED COMMUNITY WITH-IN THE GUARD GATED COMMUNITY!! PROPERTY INCLUDES ALL APPLIANCES & EVEN WEEKLY POOL SERVICE!!! (NO PETS PLEASE)

**FOR SHOWINGS OF THIS HOME PLEASE CALL TO SET UP AN APPOINTMENT WITH OUR SHOWING AGENT: 702-210-9993

No Pets Allowed

(RLNE2190696)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 10 Greely Club Trail have any available units?
10 Greely Club Trail has a unit available for $5,695 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Henderson, NV?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Henderson Rent Report.
What amenities does 10 Greely Club Trail have?
Some of 10 Greely Club Trail's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 10 Greely Club Trail currently offering any rent specials?
10 Greely Club Trail isn't currently offering any rent specials.
Is 10 Greely Club Trail pet-friendly?
Yes, 10 Greely Club Trail is pet friendly.
Does 10 Greely Club Trail offer parking?
No, 10 Greely Club Trail does not offer parking.
Does 10 Greely Club Trail have units with washers and dryers?
No, 10 Greely Club Trail does not offer units with in unit laundry.
Does 10 Greely Club Trail have a pool?
Yes, 10 Greely Club Trail has a pool.
Does 10 Greely Club Trail have accessible units?
No, 10 Greely Club Trail does not have accessible units.
Does 10 Greely Club Trail have units with dishwashers?
Yes, 10 Greely Club Trail has units with dishwashers.
Have a question for 10 Greely Club Trail?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Elysian at Stone Lake
1445 Stone Lake Cove Avenue
Henderson, NV 89074
The Bristol at Sunset
2001 Ramrod Ave
Henderson, NV 89014
Allegro at La Entrada by Mark-Taylor
951 Las Palmas Entrada Ave
Henderson, NV 89012
Prelude at the Park
501 E Lake Mead Pkwy
Henderson, NV 89015
Elevate
111 S Gibson Rd
Henderson, NV 89012
Townhomes at Horizon Ridge
540 W Horizon Ridge Pkwy
Henderson, NV 89012
The Aviator
3660 Saint Rose Parkway
Henderson, NV 89052
Villas at Green Valley
2362 N Green Valley Pkwy
Henderson, NV 89014

Similar Pages

Henderson 1 BedroomsHenderson 2 Bedrooms
Henderson 2 Bedrooms, 2 BathroomsHenderson Pet Friendly Places
Henderson Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Las Vegas, NVParadise, NVSpring Valley, NVNorth Las Vegas, NV
Sunrise Manor, NVEnterprise, NVSummerlin South, NVWhitney, NV
Winchester, NVLaughlin, NVBoulder City, NVPahrump, NV

Nearby Neighborhoods

Green Valley NorthGibson SpringsMc Cullough Hills
Seven HillsGreen Valley SouthGreen Valley Ranch
Whitney RanchValley View

Apartments Near Colleges

Roseman University of Health SciencesNevada State College
Touro University NevadaCollege of Southern Nevada
University of Nevada-Las Vegas
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity