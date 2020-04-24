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518 PATERSON PLANK RD
Last updated May 30 2020 at 7:57 PM

518 PATERSON PLANK RD

518 Paterson Plank Road · (201) 435-8001
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Location

518 Paterson Plank Road, Jersey City, NJ 07307
The Heights

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$1,900

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3 Bed · 1 Bath

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Amenities

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recently renovated
oven
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Unit Amenities
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 518 PATERSON PLANK RD have any available units?
518 PATERSON PLANK RD has a unit available for $1,900 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Jersey City, NJ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Jersey City Rent Report.
What amenities does 518 PATERSON PLANK RD have?
Some of 518 PATERSON PLANK RD's amenities include patio / balcony, recently renovated, and oven. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 518 PATERSON PLANK RD currently offering any rent specials?
518 PATERSON PLANK RD isn't currently offering any rent specials.
Is 518 PATERSON PLANK RD pet-friendly?
No, 518 PATERSON PLANK RD is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Jersey City.
Does 518 PATERSON PLANK RD offer parking?
No, 518 PATERSON PLANK RD does not offer parking.
Does 518 PATERSON PLANK RD have units with washers and dryers?
No, 518 PATERSON PLANK RD does not offer units with in unit laundry.
Does 518 PATERSON PLANK RD have a pool?
No, 518 PATERSON PLANK RD does not have a pool.
Does 518 PATERSON PLANK RD have accessible units?
No, 518 PATERSON PLANK RD does not have accessible units.
Does 518 PATERSON PLANK RD have units with dishwashers?
No, 518 PATERSON PLANK RD does not have units with dishwashers.
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