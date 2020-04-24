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45 BOORAEM AVE
Last updated May 13 2020 at 10:20 PM

45 BOORAEM AVE

45 Booraem Avenue · (201) 962-9551
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Location

45 Booraem Avenue, Jersey City, NJ 07307
The Heights

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 · Avail. now

$2,500

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3 Bed · 1 Bath · 1200 sqft

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Amenities

hardwood floors
dishwasher
oven
refrigerator
Unit Amenities
dishwasher
hardwood floors
oven
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 45 BOORAEM AVE have any available units?
45 BOORAEM AVE has a unit available for $2,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Jersey City, NJ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Jersey City Rent Report.
What amenities does 45 BOORAEM AVE have?
Some of 45 BOORAEM AVE's amenities include hardwood floors, dishwasher, and oven. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 45 BOORAEM AVE currently offering any rent specials?
45 BOORAEM AVE isn't currently offering any rent specials.
Is 45 BOORAEM AVE pet-friendly?
No, 45 BOORAEM AVE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Jersey City.
Does 45 BOORAEM AVE offer parking?
No, 45 BOORAEM AVE does not offer parking.
Does 45 BOORAEM AVE have units with washers and dryers?
No, 45 BOORAEM AVE does not offer units with in unit laundry.
Does 45 BOORAEM AVE have a pool?
No, 45 BOORAEM AVE does not have a pool.
Does 45 BOORAEM AVE have accessible units?
No, 45 BOORAEM AVE does not have accessible units.
Does 45 BOORAEM AVE have units with dishwashers?
Yes, 45 BOORAEM AVE has units with dishwashers.
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