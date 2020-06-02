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402 Washington Boulevard
Last updated January 9 2020 at 7:33 PM

402 Washington Boulevard

402 Washington Boulevard · (201) 345-6007
COVID-19 Update
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Location

402 Washington Boulevard, Jersey City, NJ 07310
The Waterfront

Price and availability

INFO PROVIDED BY Rently

2 Bedrooms

Unit 2 · Avail. now

$3,560

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 1125 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
pet friendly
parking
walk in closets
Unit Amenities
carpet
fireplace
hardwood floors
in unit laundry
patio / balcony
walk in closets
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
conference room
clubhouse
concierge
dog park
gym
parking
pool
pool table
bbq/grill
bike storage
hot tub
internet access
yoga
LARGE TWO BEDROOM APT WITH BALCONY AND WALKIN CLOSET

RESIDENTIAL FEATURES:
HARDWOOD FLOORING
GOURMET KITCHENS
FULL-SIZE WASHER/DRYER
PLUSH CARPETING IN BEDROOMS
CERAMIC TILE BATHROOMS
BALCONIES*
MANHATTAN SKYLINE VIEWS*

*SELECT APARTMENT HOMES

BUILDING AMENITIES:
FULL SERVICE CONCIERGE
YOGA STUDIO WITH FITNESS ON DEMAND
STATE-OF-THE-ART FITNESS CENTERS
RESORT-STYLE POOL
SPA
LOUNGE AREAS
BBQ GRILLS
DOUBLE-SIDED FIREPLACE
OUTDOOR BILLIARDS
CHIC CLUBROOMS
SKY BAR AND LOUNGE
CLUBROOM WITH SKY TERRACE
CHILDREN’S INDOOR PLAYROOM
OUTDOOR PLAY AREA
OUTDOOR CATERING AND MEETING SPACE
CONFERENCE ROOMS
ON-SITE RETAIL
WIFI IN COMMON AREAS
DOG RUN
PET-FRIENDLY
BIKE STORAGE

LEASE TERMS:
Month Rent based on lease length:
12 Month Lease $3800 a month
17 Month Lease $3560 a month

PARKING ADDITIONAL MONTHLY FEE
AMENITY FEE
PET FEE

Owner pays $500 towards 1 Month Broker Fee

***Prices, terms, specials, availability subject to change without notice, call NOW to receive this very special offer***

Call Veronica to view 201-780-3468 or text for immediate response!

Contact us to schedule a showing.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed: cats, dogs

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 402 Washington Boulevard have any available units?
402 Washington Boulevard has a unit available for $3,560 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Jersey City, NJ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Jersey City Rent Report.
What amenities does 402 Washington Boulevard have?
Some of 402 Washington Boulevard's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 402 Washington Boulevard currently offering any rent specials?
402 Washington Boulevard isn't currently offering any rent specials.
Is 402 Washington Boulevard pet-friendly?
Yes, 402 Washington Boulevard is pet friendly.
Does 402 Washington Boulevard offer parking?
Yes, 402 Washington Boulevard does offer parking.
Does 402 Washington Boulevard have units with washers and dryers?
Yes, 402 Washington Boulevard offers units with in unit laundry.
Does 402 Washington Boulevard have a pool?
Yes, 402 Washington Boulevard has a pool.
Does 402 Washington Boulevard have accessible units?
No, 402 Washington Boulevard does not have accessible units.
Does 402 Washington Boulevard have units with dishwashers?
No, 402 Washington Boulevard does not have units with dishwashers.
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