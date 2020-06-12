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205 Warren Street
Last updated January 9 2020 at 7:33 PM

205 Warren Street

205 Warren Street · (201) 345-6007
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Location

205 Warren Street, Jersey City, NJ 07302
The Waterfront

Price and availability

INFO PROVIDED BY Rently

1 Bedroom

Unit 1 Bed · Avail. now

$2,700

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1 Bed · 1 Bath · 755 sqft

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Amenities

in unit laundry
hardwood floors
pet friendly
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
hardwood floors
in unit laundry
range
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
clubhouse
courtyard
gym
parking
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garage
internet access
SPACIOUS UNIT IN HI-RISE LUXURY IN THE HEART OF DOWNTOWN JC.

-NEAR EXCHANGE PL. PATH/GROVE ST. PATH/LIGHT RAIL/FERRY
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-RENOVATED WITH BRAND NEW STAINLESS STEEL APPLIANCES
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GARAGE PARKING AVAILABLE (ADDITIONAL MONTHLY FEE, PLEASE INQUIRE - RANGES FROM $225 - 250) - Garage/parking avail for your guests
-STORAGE SPACE AVAILABLE FOR ADDITIONAL MONTHLY FEE - PLEASE INQUIRE
-PETS WELCOME (BREED RESTRICTIONS APPLY
-$500 ONE TIME AMENITIES FEE
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-OUTDOOR LOUNGE AREA/COURTYARD
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-ONSITE BIKE STORAGE
-ONSITE DRY CLEANERS
-WASHER/DRYER IN UNIT
-HIGH SPEED INTERNET AND CABLE READY

* Prices, specials, terms subject to change without notice. Please inquire for current terms. Specials change weekly, text 201-780-3468 or call 201-345-6007 for showing appt.
Contact us to schedule a showing.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed: cats, dogs

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 205 Warren Street have any available units?
205 Warren Street has a unit available for $2,700 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Jersey City, NJ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Jersey City Rent Report.
What amenities does 205 Warren Street have?
Some of 205 Warren Street's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 205 Warren Street currently offering any rent specials?
205 Warren Street isn't currently offering any rent specials.
Is 205 Warren Street pet-friendly?
Yes, 205 Warren Street is pet friendly.
Does 205 Warren Street offer parking?
Yes, 205 Warren Street does offer parking.
Does 205 Warren Street have units with washers and dryers?
Yes, 205 Warren Street offers units with in unit laundry.
Does 205 Warren Street have a pool?
No, 205 Warren Street does not have a pool.
Does 205 Warren Street have accessible units?
No, 205 Warren Street does not have accessible units.
Does 205 Warren Street have units with dishwashers?
No, 205 Warren Street does not have units with dishwashers.
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