205 Warren Street

Amenities
SPACIOUS UNIT IN HI-RISE LUXURY IN THE HEART OF DOWNTOWN JC.
-NEAR EXCHANGE PL. PATH/GROVE ST. PATH/LIGHT RAIL/FERRY
-RESTAURANT ON PREMISES
-RENOVATED WITH BRAND NEW STAINLESS STEEL APPLIANCES
-NEW KITCHEN CABINETS, NEW HARDWOOD FLOORS (not parquet as shown).
GARAGE PARKING AVAILABLE (ADDITIONAL MONTHLY FEE, PLEASE INQUIRE - RANGES FROM $225 - 250) - Garage/parking avail for your guests
-STORAGE SPACE AVAILABLE FOR ADDITIONAL MONTHLY FEE - PLEASE INQUIRE
-PETS WELCOME (BREED RESTRICTIONS APPLY
-$500 ONE TIME AMENITIES FEE
- FITNESS CENTER
-OUTDOOR LOUNGE AREA/COURTYARD
-INDOOR/OUTDOOR CHILDREN'S PLAYGROUNDS
-ONSITE BIKE STORAGE
-ONSITE DRY CLEANERS
-WASHER/DRYER IN UNIT
-HIGH SPEED INTERNET AND CABLE READY
* Prices, specials, terms subject to change without notice. Please inquire for current terms. Specials change weekly, text 201-780-3468 or call 201-345-6007 for showing appt.
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