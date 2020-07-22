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Minneapolis, MN
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5540 33rd Avenue S
Last updated January 6 2020 at 10:27 PM

5540 33rd Avenue S

5540 33rd Avenue South · No Longer Available
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Location

5540 33rd Avenue South, Minneapolis, MN 55417
Wenonah

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
garage
recently renovated
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
furnished
in unit laundry
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5540 33rd Avenue S have any available units?
5540 33rd Avenue S doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Minneapolis, MN.
How much is rent in Minneapolis, MN?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Minneapolis Rent Report.
What amenities does 5540 33rd Avenue S have?
Some of 5540 33rd Avenue S's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5540 33rd Avenue S currently offering any rent specials?
5540 33rd Avenue S is not currently offering any rent specials.
Is 5540 33rd Avenue S pet-friendly?
Yes, 5540 33rd Avenue S is pet friendly.
Does 5540 33rd Avenue S offer parking?
Yes, 5540 33rd Avenue S offers parking.
Does 5540 33rd Avenue S have units with washers and dryers?
Yes, 5540 33rd Avenue S offers units with in unit laundry.
Does 5540 33rd Avenue S have a pool?
No, 5540 33rd Avenue S does not have a pool.
Does 5540 33rd Avenue S have accessible units?
No, 5540 33rd Avenue S does not have accessible units.
Does 5540 33rd Avenue S have units with dishwashers?
Yes, 5540 33rd Avenue S has units with dishwashers.
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