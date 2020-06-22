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306 CARR AVENUE
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306 CARR AVENUE

306 Carr Avenue · (240) 793-2485
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Location

306 Carr Avenue, Rockville, MD 20850
Central Rockville

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$3,100

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4 Bed · 4 Bath · 2556 sqft

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Amenities

patio / balcony
hardwood floors
pet friendly
recently renovated
Unit Amenities
hardwood floors
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 306 CARR AVENUE have any available units?
306 CARR AVENUE has a unit available for $3,100 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 306 CARR AVENUE have?
Some of 306 CARR AVENUE's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 306 CARR AVENUE currently offering any rent specials?
306 CARR AVENUE isn't currently offering any rent specials.
Is 306 CARR AVENUE pet-friendly?
Yes, 306 CARR AVENUE is pet friendly.
Does 306 CARR AVENUE offer parking?
No, 306 CARR AVENUE does not offer parking.
Does 306 CARR AVENUE have units with washers and dryers?
No, 306 CARR AVENUE does not offer units with in unit laundry.
Does 306 CARR AVENUE have a pool?
No, 306 CARR AVENUE does not have a pool.
Does 306 CARR AVENUE have accessible units?
No, 306 CARR AVENUE does not have accessible units.
Does 306 CARR AVENUE have units with dishwashers?
No, 306 CARR AVENUE does not have units with dishwashers.
Does 306 CARR AVENUE have units with air conditioning?
No, 306 CARR AVENUE does not have units with air conditioning.
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