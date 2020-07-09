18821 Sparkling Water Dr #202

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VERY LARGE APARTMENT HOME - WELCOME HOME TO A VERY LARGE APARTMENT HOME CONVENIENTLY LOCATED TO COMMUNITY AMENITIES!!!
LIGHT AND BRIGHT THROUGHOUT!!!
LOCKED MAIN ENTRANCE!!!
THE UNIT HAS BEEN PROFESSIONALLY CLEANED AND PAINTED!!!
PRIVATE BALCONY OVERLOOKING TREED COMMON AREA!!!
AMPLE CLOSET SPACE AND EXCELLENT OPEN FLOOR PLAN!!!
ACROSS THE STREET ARE THE TOT-LOTS, POOL, BASKETBALL AND MORE!!!
CLOSE TO PUBLIC TRANSPORTATION AND MUCH MORE!!!
READY FOR IMMEDIATE OCCUPANCY AND PROFESSIONALLY MANAGED UNIT!!!
(RLNE5771901)