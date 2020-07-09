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Germantown, MD
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18821 Sparkling Water Dr #202
Last updated May 19 2020 at 11:54 AM

18821 Sparkling Water Dr #202

18821 Sparkling Water Drive · No Longer Available
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Location

18821 Sparkling Water Drive, Germantown, MD 20874

Amenities

patio / balcony
pet friendly
pool
playground
basketball court
tennis court
Unit Amenities
patio / balcony
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
basketball court
playground
pool
tennis court
VERY LARGE APARTMENT HOME - WELCOME HOME TO A VERY LARGE APARTMENT HOME CONVENIENTLY LOCATED TO COMMUNITY AMENITIES!!!

LIGHT AND BRIGHT THROUGHOUT!!!

LOCKED MAIN ENTRANCE!!!

THE UNIT HAS BEEN PROFESSIONALLY CLEANED AND PAINTED!!!

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CLOSE TO PUBLIC TRANSPORTATION AND MUCH MORE!!!

READY FOR IMMEDIATE OCCUPANCY AND PROFESSIONALLY MANAGED UNIT!!!

(RLNE5771901)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 18821 Sparkling Water Dr #202 have any available units?
18821 Sparkling Water Dr #202 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Germantown, MD.
How much is rent in Germantown, MD?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Germantown Rent Report.
What amenities does 18821 Sparkling Water Dr #202 have?
Some of 18821 Sparkling Water Dr #202's amenities include patio / balcony, pet friendly, and pool. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 18821 Sparkling Water Dr #202 currently offering any rent specials?
18821 Sparkling Water Dr #202 is not currently offering any rent specials.
Is 18821 Sparkling Water Dr #202 pet-friendly?
Yes, 18821 Sparkling Water Dr #202 is pet friendly.
Does 18821 Sparkling Water Dr #202 offer parking?
No, 18821 Sparkling Water Dr #202 does not offer parking.
Does 18821 Sparkling Water Dr #202 have units with washers and dryers?
No, 18821 Sparkling Water Dr #202 does not offer units with in unit laundry.
Does 18821 Sparkling Water Dr #202 have a pool?
Yes, 18821 Sparkling Water Dr #202 has a pool.
Does 18821 Sparkling Water Dr #202 have accessible units?
No, 18821 Sparkling Water Dr #202 does not have accessible units.
Does 18821 Sparkling Water Dr #202 have units with dishwashers?
No, 18821 Sparkling Water Dr #202 does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
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