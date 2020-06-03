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Germantown, MD
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12100 BIRDSEYE TERRACE
Last updated July 13 2019 at 2:55 AM

12100 BIRDSEYE TERRACE

12100 Birdseye Terrace · No Longer Available
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Location

12100 Birdseye Terrace, Germantown, MD 20874

Amenities

patio / balcony
granite counters
recently renovated
stainless steel
pool
fireplace
Unit Amenities
fireplace
granite counters
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 12100 BIRDSEYE TERRACE have any available units?
12100 BIRDSEYE TERRACE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Germantown, MD.
How much is rent in Germantown, MD?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Germantown Rent Report.
What amenities does 12100 BIRDSEYE TERRACE have?
Some of 12100 BIRDSEYE TERRACE's amenities include patio / balcony, granite counters, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 12100 BIRDSEYE TERRACE currently offering any rent specials?
12100 BIRDSEYE TERRACE is not currently offering any rent specials.
Is 12100 BIRDSEYE TERRACE pet-friendly?
No, 12100 BIRDSEYE TERRACE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Germantown.
Does 12100 BIRDSEYE TERRACE offer parking?
No, 12100 BIRDSEYE TERRACE does not offer parking.
Does 12100 BIRDSEYE TERRACE have units with washers and dryers?
No, 12100 BIRDSEYE TERRACE does not offer units with in unit laundry.
Does 12100 BIRDSEYE TERRACE have a pool?
Yes, 12100 BIRDSEYE TERRACE has a pool.
Does 12100 BIRDSEYE TERRACE have accessible units?
No, 12100 BIRDSEYE TERRACE does not have accessible units.
Does 12100 BIRDSEYE TERRACE have units with dishwashers?
No, 12100 BIRDSEYE TERRACE does not have units with dishwashers.
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