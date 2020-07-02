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Bethesda, MD
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9300 BURNING TREE RD
Last updated February 1 2020 at 9:49 PM

9300 BURNING TREE RD

9300 Burning Tree Road · No Longer Available
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Location

9300 Burning Tree Road, Bethesda, MD 20817

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
parking
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
ice maker
in unit laundry
oven
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9300 BURNING TREE RD have any available units?
9300 BURNING TREE RD doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Bethesda, MD.
What amenities does 9300 BURNING TREE RD have?
Some of 9300 BURNING TREE RD's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9300 BURNING TREE RD currently offering any rent specials?
9300 BURNING TREE RD is not currently offering any rent specials.
Is 9300 BURNING TREE RD pet-friendly?
No, 9300 BURNING TREE RD is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Bethesda.
Does 9300 BURNING TREE RD offer parking?
Yes, 9300 BURNING TREE RD offers parking.
Does 9300 BURNING TREE RD have units with washers and dryers?
Yes, 9300 BURNING TREE RD offers units with in unit laundry.
Does 9300 BURNING TREE RD have a pool?
No, 9300 BURNING TREE RD does not have a pool.
Does 9300 BURNING TREE RD have accessible units?
No, 9300 BURNING TREE RD does not have accessible units.
Does 9300 BURNING TREE RD have units with dishwashers?
Yes, 9300 BURNING TREE RD has units with dishwashers.
Does 9300 BURNING TREE RD have units with air conditioning?
No, 9300 BURNING TREE RD does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.
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