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312 SEVERN AVENUE
Last updated April 3 2020 at 1:43 PM

312 SEVERN AVENUE

312 Severn Avenue · (410) 263-8686
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Location

312 Severn Avenue, Annapolis, MD 21403

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit E412 · Avail. now

$3,400

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2 Bed · 2 Bath · 1234 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
parking
pool
elevator
hot tub
Unit Amenities
fireplace
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 312 SEVERN AVENUE have any available units?
312 SEVERN AVENUE has a unit available for $3,400 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 312 SEVERN AVENUE have?
Some of 312 SEVERN AVENUE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 312 SEVERN AVENUE currently offering any rent specials?
312 SEVERN AVENUE isn't currently offering any rent specials.
Is 312 SEVERN AVENUE pet-friendly?
No, 312 SEVERN AVENUE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Annapolis.
Does 312 SEVERN AVENUE offer parking?
Yes, 312 SEVERN AVENUE does offer parking.
Does 312 SEVERN AVENUE have units with washers and dryers?
Yes, 312 SEVERN AVENUE offers units with in unit laundry.
Does 312 SEVERN AVENUE have a pool?
Yes, 312 SEVERN AVENUE has a pool.
Does 312 SEVERN AVENUE have accessible units?
No, 312 SEVERN AVENUE does not have accessible units.
Does 312 SEVERN AVENUE have units with dishwashers?
No, 312 SEVERN AVENUE does not have units with dishwashers.
Does 312 SEVERN AVENUE have units with air conditioning?
No, 312 SEVERN AVENUE does not have units with air conditioning.
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