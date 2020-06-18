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Brookline, MA
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50 Park St. 47S
Last updated June 15 2020 at 5:22 PM

50 Park St. 47S

50 Park St · (617) 319-5787
COVID-19 Update
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Location

50 Park St, Brookline, MA 02446
Coolidge Corner

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

2 Bedrooms

Unit Unit 47S · Avail. Sep 1

$4,300

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 1400 sqft

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Amenities

patio / balcony
hardwood floors
garbage disposal
dishwasher
parking
recently renovated
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
garbage disposal
hardwood floors
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
Unit 47S Available 09/01/20 * SEPT.* RENOV. HIGH END 2BR / 2 BATH * PARKING * - Property Id: 232865

**** VIDEO TOUR Available ****.
(Please contact me and I'll be Happy to Send it to You).

Available SEPTEMBER 1.

COOLIDGE CORNER.

RENOVATED HIGH END 2 BEDROOM / 2 BATH CONDO.

Spacious OPEN PLAN KITCHEN / LIVING ROOM.

STAINLESS STEEL APPLIANCES, SLEEK and MODERN CABINETS.

MODERN BATHS.

CENTRAL AIR.
LARGE PRIVATE BALCONY.
PARKING INCLUDED.
HARDWOOD FLOORS.
HEAT and HOT WATER INCLUDED.

CONVENIENT to:
All the RESTAURANTS and SHOPS of COOLIDGE CORNER,
The "T", TRADER JOE'S, LONGWOOD MEDICAL Area,
and MORE.
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/232865
Property Id 232865

No Pets Allowed

(RLNE5858905)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 50 Park St. 47S have any available units?
50 Park St. 47S has a unit available for $4,300 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 50 Park St. 47S have?
Some of 50 Park St. 47S's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and garbage disposal. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 50 Park St. 47S currently offering any rent specials?
50 Park St. 47S isn't currently offering any rent specials.
Is 50 Park St. 47S pet-friendly?
No, 50 Park St. 47S is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Brookline.
Does 50 Park St. 47S offer parking?
Yes, 50 Park St. 47S does offer parking.
Does 50 Park St. 47S have units with washers and dryers?
No, 50 Park St. 47S does not offer units with in unit laundry.
Does 50 Park St. 47S have a pool?
No, 50 Park St. 47S does not have a pool.
Does 50 Park St. 47S have accessible units?
No, 50 Park St. 47S does not have accessible units.
Does 50 Park St. 47S have units with dishwashers?
Yes, 50 Park St. 47S has units with dishwashers.
Does 50 Park St. 47S have units with air conditioning?
Yes, 50 Park St. 47S has units with air conditioning.
Have a question for 50 Park St. 47S?
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