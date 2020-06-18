50 Park St. 47S

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Unit 47S Available 09/01/20 * SEPT.* RENOV. HIGH END 2BR / 2 BATH * PARKING * - Property Id: 232865
**** VIDEO TOUR Available ****.
(Please contact me and I'll be Happy to Send it to You).
Available SEPTEMBER 1.
COOLIDGE CORNER.
RENOVATED HIGH END 2 BEDROOM / 2 BATH CONDO.
Spacious OPEN PLAN KITCHEN / LIVING ROOM.
STAINLESS STEEL APPLIANCES, SLEEK and MODERN CABINETS.
MODERN BATHS.
CENTRAL AIR.
LARGE PRIVATE BALCONY.
PARKING INCLUDED.
HARDWOOD FLOORS.
HEAT and HOT WATER INCLUDED.
CONVENIENT to:
All the RESTAURANTS and SHOPS of COOLIDGE CORNER,
The "T", TRADER JOE'S, LONGWOOD MEDICAL Area,
and MORE.
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/232865
Property Id 232865
No Pets Allowed
(RLNE5858905)