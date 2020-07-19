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5405 Bay Harbor Drive
Last updated July 15 2020 at 12:49 PM

5405 Bay Harbor Drive

5405 Bay Harbor Drive · (317) 662-2074
COVID-19 Update
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Location

5405 Bay Harbor Drive, Indianapolis, IN 46254
North High School

Price and availability

INFO PROVIDED BY Rently

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$1,250

2 Bed · 2.5 Bath · 1710 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
pet friendly
walk in closets
ceiling fan
fireplace
Unit Amenities
bathtub
ceiling fan
fireplace
in unit laundry
patio / balcony
walk in closets
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
accepts section 8
bbq/grill
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PIKE TOWNSHIP.

ALL ELECTRIC HOME.

THIS PROPERTY IS NOT AVAILABLE FOR SECTION 8.

Rental Terms: Rent: $1,250, Application Fee: $50, Security Deposit: $2,075, Available Now

Pet Policy: Cats allowed, Dogs allowed
This property allows self guided viewing without an appointment. Contact for details.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5405 Bay Harbor Drive have any available units?
5405 Bay Harbor Drive has a unit available for $1,250 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Indianapolis, IN?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Indianapolis Rent Report.
What amenities does 5405 Bay Harbor Drive have?
Some of 5405 Bay Harbor Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5405 Bay Harbor Drive currently offering any rent specials?
5405 Bay Harbor Drive is not currently offering any rent specials.
Is 5405 Bay Harbor Drive pet-friendly?
Yes, 5405 Bay Harbor Drive is pet friendly.
Does 5405 Bay Harbor Drive offer parking?
No, 5405 Bay Harbor Drive does not offer parking.
Does 5405 Bay Harbor Drive have units with washers and dryers?
Yes, 5405 Bay Harbor Drive offers units with in unit laundry.
Does 5405 Bay Harbor Drive have a pool?
No, 5405 Bay Harbor Drive does not have a pool.
Does 5405 Bay Harbor Drive have accessible units?
No, 5405 Bay Harbor Drive does not have accessible units.
Does 5405 Bay Harbor Drive have units with dishwashers?
No, 5405 Bay Harbor Drive does not have units with dishwashers.
Interested in 5405 Bay Harbor Drive?
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