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3159 SAGANASHKEE Lane
Last updated May 2 2020 at 10:24 PM

3159 SAGANASHKEE Lane

3159 Saganashkee Lane · (630) 283-2111
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Location

3159 Saganashkee Lane, Naperville, IL 60564
Tall Grass

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$2,200

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3 Bed · 2 Bath · 1850 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
stainless steel
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
basketball court
clubhouse
parking
playground
pool
garage
tennis court
VIRTUAL SHOWINGS ONLY. BEAUTIFUL TOWNHOME IN AN UPSCALE POOL AND CLUBHOUSE COMMUNITY BACKING TO WALKING PATH. A 3 BEDROOM 2 FULL BATH WITH PLUS BASEMENT & 2 CAR GARAGE. HARDWOOD FLOORS, INVITING LIVING ROOM W/VAULTED CEILINGS, COZY FIREPLACE AND SLIDING DOOR TO YOUR BALCONY WITH A VIEW OF BEAUTIFUL WOODED YARD, NEWER PAINT. KITCHEN W/STAINLESS STEEL APPLIANCES. A MASTER BEDROOM W/SHARED BATH. TOTALLY INDEPENDENT WALKOUT GROUND LEVEL AREA IS PERFECT FOR GUEST OR PARENT WITH A FULL BATH, BEDROOM AND HUGE FAMILY ROOM. FULL UNFINISHED BASEMENT FOR STORAGE! A GREAT CUL-DE-SAC WITH LOT OF GREEN SPACE FOR KIDS TO PLAY. NAPERVILLE #204 SCHOOLS ONSITE INCLUDING BLUE RIBBON ELEMENTARY SCHOOL (FRY). NEIGHBORHOOD AMENITIES INCLUDE POOL, CLUBHOUSE(TO RENT FOR YOUR FAMILY EVENTS), TENNIS COURTS, BASKETBALL COURTS, WALKING TRAILS AND PLAY GROUND. NEED EXCELLENT CREDIT & INCOME. NO PETS OR SMOKING. NO EXCEPTIONS. DO NOT CALL. MIN 12 MONTHS LEASE TERM FIRM. AVAILABLE JULY 1.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3159 SAGANASHKEE Lane have any available units?
3159 SAGANASHKEE Lane has a unit available for $2,200 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 3159 SAGANASHKEE Lane have?
Some of 3159 SAGANASHKEE Lane's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3159 SAGANASHKEE Lane currently offering any rent specials?
3159 SAGANASHKEE Lane isn't currently offering any rent specials.
Is 3159 SAGANASHKEE Lane pet-friendly?
No, 3159 SAGANASHKEE Lane is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Naperville.
Does 3159 SAGANASHKEE Lane offer parking?
Yes, 3159 SAGANASHKEE Lane does offer parking.
Does 3159 SAGANASHKEE Lane have units with washers and dryers?
Yes, 3159 SAGANASHKEE Lane offers units with in unit laundry.
Does 3159 SAGANASHKEE Lane have a pool?
Yes, 3159 SAGANASHKEE Lane has a pool.
Does 3159 SAGANASHKEE Lane have accessible units?
No, 3159 SAGANASHKEE Lane does not have accessible units.
Does 3159 SAGANASHKEE Lane have units with dishwashers?
Yes, 3159 SAGANASHKEE Lane has units with dishwashers.
Does 3159 SAGANASHKEE Lane have units with air conditioning?
No, 3159 SAGANASHKEE Lane does not have units with air conditioning.
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