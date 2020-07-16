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1675 Kiowa Circle
Last updated July 13 2020 at 5:20 PM

1675 Kiowa Circle

1675 Kiowa Circle · (708) 634-0103
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Location

1675 Kiowa Circle, Naperville, IL 60565

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 201 · Avail. now

$1,275

2 Bed · 1 Bath · 1200 sqft

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Amenities

granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
ceiling fan
Unit Amenities
ceiling fan
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1675 Kiowa Circle have any available units?
1675 Kiowa Circle has a unit available for $1,275 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Naperville, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Naperville Rent Report.
What amenities does 1675 Kiowa Circle have?
Some of 1675 Kiowa Circle's amenities include granite counters, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1675 Kiowa Circle currently offering any rent specials?
1675 Kiowa Circle is not currently offering any rent specials.
Is 1675 Kiowa Circle pet-friendly?
No, 1675 Kiowa Circle is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Naperville.
Does 1675 Kiowa Circle offer parking?
Yes, 1675 Kiowa Circle offers parking.
Does 1675 Kiowa Circle have units with washers and dryers?
No, 1675 Kiowa Circle does not offer units with in unit laundry.
Does 1675 Kiowa Circle have a pool?
No, 1675 Kiowa Circle does not have a pool.
Does 1675 Kiowa Circle have accessible units?
No, 1675 Kiowa Circle does not have accessible units.
Does 1675 Kiowa Circle have units with dishwashers?
Yes, 1675 Kiowa Circle has units with dishwashers.
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