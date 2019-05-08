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3045 ANTON Drive
Last updated June 10 2020 at 3:39 AM

3045 ANTON Drive

3045 Anton Drive · (630) 904-8438
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Location

3045 Anton Drive, Aurora, IL 60504
Waubonsee

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$1,595

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2 Bed · 2 Bath · 1400 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
air conditioning
carpet
ceiling fan
dishwasher
fireplace
in unit laundry
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patio / balcony
range
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Property Amenities
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AVAILABLE JUNE 22nd, 2020! OPEN CONCEPT-RECENT UPGRADES-NEUTRAL CARPET, CERAMIC TILE, LIGHT FIXTURES! ALL NEW WINDOWS 2018. 2 BEDROOMS PLUS LOFT, 2-CAR ATTACHED GAR W/OPENER! ALL KITCHEN APPLIANCES ARE INCLUDED FEATURING A BRAND NEW STAINLESS REFRIGERATOR PLUS NEWER STAINLESS OVEN/RANGE, DISHWASHER & BUILT-IN MICROWAVE! CORNER GAS FIREPLACE IN 2-STORY LIVING ROOM! DINING ROOM W/FRENCH DOOR TO CONCRETE PATIO AND MANY TREES FOR SHADE! MASTER BEDROOM W/CATHEDRAL CEILING & WALK-IN CLOSET! LARGE FULL BATH HAS JACUZZI TUB! WHITE TRIM & 6-PANEL DOORS! EAT-IN KIT W/LOTS OF WHITE CABINETS! LOFT OVERLOOKS LR/DR! NEWER FURNACE, A/C & HWH! NEW WASHER AND BRAND NEW DRYER ARE ALSO INCLUDED. WELL TAKEN CARE OF-IN A QUIET OAKHURST COMMUNITY. WALK TO PARK AND WALKING/BIKING PATHS. CLOSE TO SHOPPING, RESTURANTS AND INTERSTATE 88. SCHOOL DISTRICT #204.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3045 ANTON Drive have any available units?
3045 ANTON Drive has a unit available for $1,595 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Aurora, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Aurora Rent Report.
What amenities does 3045 ANTON Drive have?
Some of 3045 ANTON Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3045 ANTON Drive currently offering any rent specials?
3045 ANTON Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 3045 ANTON Drive pet-friendly?
No, 3045 ANTON Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Aurora.
Does 3045 ANTON Drive offer parking?
Yes, 3045 ANTON Drive does offer parking.
Does 3045 ANTON Drive have units with washers and dryers?
Yes, 3045 ANTON Drive offers units with in unit laundry.
Does 3045 ANTON Drive have a pool?
No, 3045 ANTON Drive does not have a pool.
Does 3045 ANTON Drive have accessible units?
No, 3045 ANTON Drive does not have accessible units.
Does 3045 ANTON Drive have units with dishwashers?
Yes, 3045 ANTON Drive has units with dishwashers.
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