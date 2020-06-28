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2665 Windy Hill Place SE
Last updated June 22 2020 at 11:58 AM

2665 Windy Hill Place SE

2665 Windy Hill Place · (404) 803-0885
COVID-19 Update
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Location

2665 Windy Hill Place, Smyrna, GA 30080

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit D · Avail. now

$1,250

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 1225 sqft

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Amenities

w/d hookup
dishwasher
fireplace
range
refrigerator
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
range
refrigerator
w/d hookup
Property Amenities
INCREDIBLE DEAL IN THE HEART OF SMYRNA**ABSOLUTELY NO PETS & NO SMOKING**WATER/SEWER/TRASH IS ADDITIONAL $70/MO. FOR 1 TENANT AND + $10/MO. FOR EACH ADDITIONAL TENANT**WASHER & DRYER CONNECTIONS AVAILABLE FOR + $15/MO. TO COVER ADDITIONAL WATER USAGE*MINUTES FROM NEW BRAVES STADIUM/THE BATTERY & THE HEART OF VININGS*WALK TO SHOPPING, DINING, FESTIVALS & CONCERTS IN DOWNTOWN SMYRNA MARKET VILLAGE*CONVENIENT TO I-75, I-285, ATLANTA AIRPORT, DOWNTOWN, BUCKHEAD, PERIMETER & POPULAR SILVER COMET TRAIL*WELL MAINTAINED**GOOD CREDIT & RENTAL HISTORY A MUST!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2665 Windy Hill Place SE have any available units?
2665 Windy Hill Place SE has a unit available for $1,250 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Smyrna, GA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Smyrna Rent Report.
What amenities does 2665 Windy Hill Place SE have?
Some of 2665 Windy Hill Place SE's amenities include w/d hookup, dishwasher, and fireplace. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2665 Windy Hill Place SE currently offering any rent specials?
2665 Windy Hill Place SE is not currently offering any rent specials.
Is 2665 Windy Hill Place SE pet-friendly?
No, 2665 Windy Hill Place SE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Smyrna.
Does 2665 Windy Hill Place SE offer parking?
No, 2665 Windy Hill Place SE does not offer parking.
Does 2665 Windy Hill Place SE have units with washers and dryers?
No, 2665 Windy Hill Place SE does not offer units with in unit laundry.
Does 2665 Windy Hill Place SE have a pool?
No, 2665 Windy Hill Place SE does not have a pool.
Does 2665 Windy Hill Place SE have accessible units?
No, 2665 Windy Hill Place SE does not have accessible units.
Does 2665 Windy Hill Place SE have units with dishwashers?
Yes, 2665 Windy Hill Place SE has units with dishwashers.
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