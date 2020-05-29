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1551 Park Creek Cove NE
Last updated July 21 2019 at 6:53 AM

1551 Park Creek Cove NE

1551 Park Creek Cove Northeast · No Longer Available
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Location

1551 Park Creek Cove Northeast, Brookhaven, GA 30319
North Brookhaven

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
parking
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 350
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1551 Park Creek Cove NE have any available units?
1551 Park Creek Cove NE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Brookhaven, GA.
What amenities does 1551 Park Creek Cove NE have?
Some of 1551 Park Creek Cove NE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1551 Park Creek Cove NE currently offering any rent specials?
1551 Park Creek Cove NE is not currently offering any rent specials.
Is 1551 Park Creek Cove NE pet-friendly?
Yes, 1551 Park Creek Cove NE is pet friendly.
Does 1551 Park Creek Cove NE offer parking?
Yes, 1551 Park Creek Cove NE offers parking.
Does 1551 Park Creek Cove NE have units with washers and dryers?
Yes, 1551 Park Creek Cove NE offers units with in unit laundry.
Does 1551 Park Creek Cove NE have a pool?
No, 1551 Park Creek Cove NE does not have a pool.
Does 1551 Park Creek Cove NE have accessible units?
No, 1551 Park Creek Cove NE does not have accessible units.
Does 1551 Park Creek Cove NE have units with dishwashers?
Yes, 1551 Park Creek Cove NE has units with dishwashers.
Does 1551 Park Creek Cove NE have units with air conditioning?
No, 1551 Park Creek Cove NE does not have units with air conditioning.
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