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3324 Peachtree Road
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

3324 Peachtree Road

3324 Peachtree Road Northeast · No Longer Available
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Location

3324 Peachtree Road Northeast, Atlanta, GA 30326
North Buckhead

Amenities

granite counters
hardwood floors
dishwasher
gym
pool
concierge
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
hardwood floors
microwave
refrigerator
Property Amenities
business center
clubhouse
concierge
gym
pool
bbq/grill
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3324 Peachtree Road have any available units?
3324 Peachtree Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Atlanta, GA.
How much is rent in Atlanta, GA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Atlanta Rent Report.
What amenities does 3324 Peachtree Road have?
Some of 3324 Peachtree Road's amenities include granite counters, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3324 Peachtree Road currently offering any rent specials?
3324 Peachtree Road is not currently offering any rent specials.
Is 3324 Peachtree Road pet-friendly?
No, 3324 Peachtree Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Atlanta.
Does 3324 Peachtree Road offer parking?
No, 3324 Peachtree Road does not offer parking.
Does 3324 Peachtree Road have units with washers and dryers?
No, 3324 Peachtree Road does not offer units with in unit laundry.
Does 3324 Peachtree Road have a pool?
Yes, 3324 Peachtree Road has a pool.
Does 3324 Peachtree Road have accessible units?
No, 3324 Peachtree Road does not have accessible units.
Does 3324 Peachtree Road have units with dishwashers?
Yes, 3324 Peachtree Road has units with dishwashers.
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