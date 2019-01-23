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1738 Taylor St
Last updated June 2 2020 at 12:05 AM

1738 Taylor St

1738 Taylor Street Northwest · (404) 428-3053
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Location

1738 Taylor Street Northwest, Atlanta, GA 30318
Underwood Hills

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit A2 · Avail. now

$2,800

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4 Bed · 4 Bath · 1600 sqft

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Amenities

dishwasher
parking
internet access
furnished
carpet
oven
Unit Amenities
carpet
dishwasher
furnished
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refrigerator
Property Amenities
parking
internet access
FURNISHED 4 BEDROOM, 4 BATHROOM UNIT WITH ALL UTILITIES AND WI-FI INCLUDED. LOCATED IN WEST MIDTOWN, CLOSE TO I-75 AND HOWELL MILL. MONTHLY RENT INCLUDES WI-FI, WATER, ELECTRICITY, SLING TV, PEST CONTROL, GROUNDS MAINTENANCE AND TRASH PICK UP. WOOD LOOK LAMINATE IN COMMON AREAS ON MAIN FLOOR. CARPETED STAIRS, BEDROOMS AND HALLWAY. 4 MONTH LEASE MINIMUM, 12 MONTH LEASE PREFERRED. WITH LESS THAN 12 MONTH LEASE, THERE IS A MOVE OUT FEE OF $200. APPLICATION IS $40 PER ADULT. UNASSIGNED PARKING MAY BE AVAILABLE IN THE BACK OF PROPERTY, FRONT GRAVEL PAD OR ON THE STREET.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Street.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1738 Taylor St have any available units?
1738 Taylor St has a unit available for $2,800 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Atlanta, GA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Atlanta Rent Report.
What amenities does 1738 Taylor St have?
Some of 1738 Taylor St's amenities include dishwasher, parking, and internet access. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1738 Taylor St currently offering any rent specials?
1738 Taylor St isn't currently offering any rent specials.
Is 1738 Taylor St pet-friendly?
No, 1738 Taylor St is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Atlanta.
Does 1738 Taylor St offer parking?
Yes, 1738 Taylor St does offer parking.
Does 1738 Taylor St have units with washers and dryers?
No, 1738 Taylor St does not offer units with in unit laundry.
Does 1738 Taylor St have a pool?
No, 1738 Taylor St does not have a pool.
Does 1738 Taylor St have accessible units?
No, 1738 Taylor St does not have accessible units.
Does 1738 Taylor St have units with dishwashers?
Yes, 1738 Taylor St has units with dishwashers.
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