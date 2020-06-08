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West Palm Beach, FL
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2400 Presidential Way
Last updated June 15 2020 at 5:37 PM

2400 Presidential Way

2400 Presidential Way · (954) 630-7020
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Location

2400 Presidential Way, West Palm Beach, FL 33401
President Country Club

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 502 · Avail. now

$1,600

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 1116 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
walk in closets
gym
pool
Unit Amenities
carpet
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
clubhouse
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2400 Presidential Way have any available units?
2400 Presidential Way has a unit available for $1,600 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in West Palm Beach, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly West Palm Beach Rent Report.
What amenities does 2400 Presidential Way have?
Some of 2400 Presidential Way's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2400 Presidential Way currently offering any rent specials?
2400 Presidential Way isn't currently offering any rent specials.
Is 2400 Presidential Way pet-friendly?
No, 2400 Presidential Way is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in West Palm Beach.
Does 2400 Presidential Way offer parking?
No, 2400 Presidential Way does not offer parking.
Does 2400 Presidential Way have units with washers and dryers?
Yes, 2400 Presidential Way offers units with in unit laundry.
Does 2400 Presidential Way have a pool?
Yes, 2400 Presidential Way has a pool.
Does 2400 Presidential Way have accessible units?
No, 2400 Presidential Way does not have accessible units.
Does 2400 Presidential Way have units with dishwashers?
Yes, 2400 Presidential Way has units with dishwashers.
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