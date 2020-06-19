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Wesley Chapel, FL
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5454 SADDLEBROOK WAY
Last updated June 12 2020 at 6:20 PM

5454 SADDLEBROOK WAY

5454 Saddlebrook Way · (866) 580-6402
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Location

5454 Saddlebrook Way, Wesley Chapel, FL 33543
Saddlebrook Golf and Country Club

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit 1 · Avail. now

$2,400

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1 Bed · 2 Bath · 953 sqft

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Amenities

in unit laundry
dishwasher
recently renovated
ceiling fan
fireplace
media room
Unit Amenities
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furnished
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions

Does 5454 SADDLEBROOK WAY have any available units?
5454 SADDLEBROOK WAY has a unit available for $2,400 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 5454 SADDLEBROOK WAY have?
Some of 5454 SADDLEBROOK WAY's amenities include in unit laundry, dishwasher, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5454 SADDLEBROOK WAY currently offering any rent specials?
5454 SADDLEBROOK WAY isn't currently offering any rent specials.
Is 5454 SADDLEBROOK WAY pet-friendly?
No, 5454 SADDLEBROOK WAY is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Wesley Chapel.
Does 5454 SADDLEBROOK WAY offer parking?
No, 5454 SADDLEBROOK WAY does not offer parking.
Does 5454 SADDLEBROOK WAY have units with washers and dryers?
Yes, 5454 SADDLEBROOK WAY offers units with in unit laundry.
Does 5454 SADDLEBROOK WAY have a pool?
No, 5454 SADDLEBROOK WAY does not have a pool.
Does 5454 SADDLEBROOK WAY have accessible units?
No, 5454 SADDLEBROOK WAY does not have accessible units.
Does 5454 SADDLEBROOK WAY have units with dishwashers?
Yes, 5454 SADDLEBROOK WAY has units with dishwashers.
Does 5454 SADDLEBROOK WAY have units with air conditioning?
No, 5454 SADDLEBROOK WAY does not have units with air conditioning.

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