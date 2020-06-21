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Tamarac, FL
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9003 Chambers st
Last updated June 15 2020 at 8:03 AM

9003 Chambers st

9003 Chambers Street · (954) 636-7993
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Location

9003 Chambers Street, Tamarac, FL 33321

Price and availability

INFO PROVIDED BY Buildium

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$1,975

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3 Bed · 2.5 Bath · 1445 sqft

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Amenities

on-site laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
granite counters
hardwood floors
oven
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
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CONTACT:

LUMI BULARCA
CELL: 954-636-7993

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9003 Chambers st have any available units?
9003 Chambers st has a unit available for $1,975 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 9003 Chambers st have?
Some of 9003 Chambers st's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9003 Chambers st currently offering any rent specials?
9003 Chambers st isn't currently offering any rent specials.
Is 9003 Chambers st pet-friendly?
Yes, 9003 Chambers st is pet friendly.
Does 9003 Chambers st offer parking?
Yes, 9003 Chambers st does offer parking.
Does 9003 Chambers st have units with washers and dryers?
No, 9003 Chambers st does not offer units with in unit laundry.
Does 9003 Chambers st have a pool?
Yes, 9003 Chambers st has a pool.
Does 9003 Chambers st have accessible units?
No, 9003 Chambers st does not have accessible units.
Does 9003 Chambers st have units with dishwashers?
Yes, 9003 Chambers st has units with dishwashers.
Does 9003 Chambers st have units with air conditioning?
Yes, 9003 Chambers st has units with air conditioning.
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