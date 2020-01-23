All apartments in St. Petersburg
Find more places like 408 Barcelona Drive.
How many bedrooms do you need?
Home
/
St. Petersburg, FL
/
408 Barcelona Drive
Last updated October 29 2019 at 6:07 PM

408 Barcelona Drive

408 Barcelona Drive · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
St. Petersburg
See all
Pet Friendly Places
See all
1 Bedrooms
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Pool
See all

Location

408 Barcelona Drive, St. Petersburg, FL 33716

Amenities

patio / balcony
granite counters
pet friendly
recently renovated
walk in closets
pool
Unit Amenities
furnished
granite counters
patio / balcony
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
pool
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
AVAILABLE NOW! GATED COMMUNITY IN CARILLON... THIS UNIT FEATURES: WALK-IN CLOSET IN MASTER BEDROOM, BUILDER'S CUSTOM FINISHES INCLUDE GRANITE COUNTERS, ALL WOOD CABINETS, UNDER MOUNT SINKS THROUGHOUT, UPGRADED APPLIANCES, TILE IN WET AREAS, 5 1/4' BASEBOARDS, CROWN MOLDING, LARGE SCREENED DECK DOWNSTAIRS WITH BALCONY OFF MASTER BEDROOM, TONS OF CLOSET AND STORAGE SPACE, UPSTAIRS LAUNDRY, COMMUNITY POOL IS HEATED WITH FURNISHED POOL HOUSE THAT CAN BE RESERVED FOR EVENTS...SURROUND PRE-WIRED, SECURITY 24HRS. COMMUNITY IS CENTRAL TO DOWNTOWN ST. PETE, BEACHES, DOWNTOWN TAMPA, FEATHER SOUND COUNTRY CLUB, NEW SHOPPING AND RESTAURANTS, TWO AIRPORTS MINUTES AWAY!!! AVAILABLE IMMEDIATELY.

CONTACT PROPERTY TRACK AT 727-888-5255 TO VIEW THE PROPERTY.

Rental Terms: Rent: $2,250, Application Fee: $75, Security Deposit: $2,250, Available Now

Pet Policy: Cats allowed, Small dogs allowed
Contact us to schedule a showing.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 408 Barcelona Drive have any available units?
408 Barcelona Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in St. Petersburg, FL.
How much is rent in St. Petersburg, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly St. Petersburg Rent Report.
What amenities does 408 Barcelona Drive have?
Some of 408 Barcelona Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 408 Barcelona Drive currently offering any rent specials?
408 Barcelona Drive is not currently offering any rent specials.
Is 408 Barcelona Drive pet-friendly?
Yes, 408 Barcelona Drive is pet friendly.
Does 408 Barcelona Drive offer parking?
No, 408 Barcelona Drive does not offer parking.
Does 408 Barcelona Drive have units with washers and dryers?
No, 408 Barcelona Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 408 Barcelona Drive have a pool?
Yes, 408 Barcelona Drive has a pool.
Does 408 Barcelona Drive have accessible units?
No, 408 Barcelona Drive does not have accessible units.
Does 408 Barcelona Drive have units with dishwashers?
No, 408 Barcelona Drive does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.
Helpful Articles
How to Write a Rental Reference Letter (Templates and Samples)
How to Furnish an Apartment on a Budget
The Best Cities for Singles 2019
Best Practices for Choosing a Neighborhood for a Family
How to Transfer Utilities to Your New Apartment
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

TGM Bay Isle
11850 Dr Martin Luther King Jr St N
St. Petersburg, FL 33716
Bridgewater Luxury Rentals
115 112th Ave NE
St. Petersburg, FL 33716
930 Central Flats
930 Central Avenue
St. Petersburg, FL 33705
TGM Ibis Walk
871 Ibis Walk Pl N
St. Petersburg, FL 33716
1701 Central
1701 Central Avenue
St. Petersburg, FL 33713
Crescent Lane Apartments
2000 Gandy Blvd N
St. Petersburg, FL 33702
Artistry St. Pete
1016 Central Ave
St. Petersburg, FL 33705
Trellis at the Lakes
11401 Dr Martin Luther King Jr St N
St. Petersburg, FL 33716

Similar Pages

St. Petersburg 1 BedroomsSt. Petersburg 2 Bedrooms
St. Petersburg Dog Friendly ApartmentsSt. Petersburg Pet Friendly Places
St. Petersburg Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Tampa, FLClearwater, FLBrandon, FLBradenton, FL
Lakeland, FLSarasota, FLRiverview, FLLargo, FL
Palm Harbor, FLTown 'n' Country, FLPinellas Park, FLWesley Chapel, FL

Nearby Neighborhoods

Greater Pinellas Point
Downtown St. Petersburg

Apartments Near Colleges

University of South Florida-St PetersburgEckerd College
Florida Southern CollegeRingling College of Art and Design
University of South Florida-Main Campus