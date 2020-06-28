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Riverview, FL
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13031 PRESTWICK DR
Last updated September 14 2019 at 11:35 AM

13031 PRESTWICK DR

13031 Prestwick Drive · No Longer Available
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Location

13031 Prestwick Drive, Riverview, FL 33579

Amenities

pet friendly
gym
pool
playground
basketball court
clubhouse
Unit Amenities
Property Amenities
basketball court
clubhouse
gym
playground
pool
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
4 BEDROOM POOL HOME IN GOLF COMMUNITY - PLEASE EMAIL DAN HENZLER AT: HENZLER@KW.COM FOR MORE INFORMATION ON THIS HOME. 2300+ SQUARE FEET FEATURES 4 BEDROOMS (3 WAY SPLIT) 3 BATHS, BREAKFAST BAR, EAT-IN KITCHEN, FORMAL DINING, INSIDE UTILITY, CERAMIC TILE AND LAMINATE FLOORING, W/I CLOSETS, SEPARATE SHOWER AND TUB IN MASTER BATH PLUS DUAL SINKS, POOL BATH, SCREENED ENCLOSED POOL, RECREATION AND FITNESS CENTER, GOLF COMMUNITY, EASY ACCESS TO I-75. TENANT PAYS ONE TIME $75 PROCESSING FEE AFTER APPROVAL.
READY FOR OCCUPANCY JUNE 14

(RLNE2404692)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 13031 PRESTWICK DR have any available units?
13031 PRESTWICK DR doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Riverview, FL.
How much is rent in Riverview, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Riverview Rent Report.
What amenities does 13031 PRESTWICK DR have?
Some of 13031 PRESTWICK DR's amenities include pet friendly, gym, and pool. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 13031 PRESTWICK DR currently offering any rent specials?
13031 PRESTWICK DR is not currently offering any rent specials.
Is 13031 PRESTWICK DR pet-friendly?
Yes, 13031 PRESTWICK DR is pet friendly.
Does 13031 PRESTWICK DR offer parking?
No, 13031 PRESTWICK DR does not offer parking.
Does 13031 PRESTWICK DR have units with washers and dryers?
No, 13031 PRESTWICK DR does not offer units with in unit laundry.
Does 13031 PRESTWICK DR have a pool?
Yes, 13031 PRESTWICK DR has a pool.
Does 13031 PRESTWICK DR have accessible units?
No, 13031 PRESTWICK DR does not have accessible units.
Does 13031 PRESTWICK DR have units with dishwashers?
No, 13031 PRESTWICK DR does not have units with dishwashers.
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