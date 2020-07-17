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Pinellas Park, FL
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6661 84TH AVENUE N
Last updated September 8 2019 at 11:29 AM

6661 84TH AVENUE N

6661 84th Avenue North · No Longer Available
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Location

6661 84th Avenue North, Pinellas Park, FL 33781

Amenities

in unit laundry
dishwasher
garage
microwave
range
refrigerator
Unit Amenities
dishwasher
in unit laundry
microwave
range
refrigerator
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6661 84TH AVENUE N have any available units?
6661 84TH AVENUE N doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Pinellas Park, FL.
What amenities does 6661 84TH AVENUE N have?
Some of 6661 84TH AVENUE N's amenities include in unit laundry, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6661 84TH AVENUE N currently offering any rent specials?
6661 84TH AVENUE N is not currently offering any rent specials.
Is 6661 84TH AVENUE N pet-friendly?
No, 6661 84TH AVENUE N is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Pinellas Park.
Does 6661 84TH AVENUE N offer parking?
Yes, 6661 84TH AVENUE N offers parking.
Does 6661 84TH AVENUE N have units with washers and dryers?
Yes, 6661 84TH AVENUE N offers units with in unit laundry.
Does 6661 84TH AVENUE N have a pool?
No, 6661 84TH AVENUE N does not have a pool.
Does 6661 84TH AVENUE N have accessible units?
No, 6661 84TH AVENUE N does not have accessible units.
Does 6661 84TH AVENUE N have units with dishwashers?
Yes, 6661 84TH AVENUE N has units with dishwashers.
Does 6661 84TH AVENUE N have units with air conditioning?
No, 6661 84TH AVENUE N does not have units with air conditioning.
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