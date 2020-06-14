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1400 Saint Charles Pl
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1400 Saint Charles Pl

1400 Saint Charles Place · (954) 651-2240
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Location

1400 Saint Charles Place, Pembroke Pines, FL 33026
Pembroke Lakes

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit 222 · Avail. now

$1,250

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1 Bed · 2 Bath

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Amenities

dishwasher
gym
pool
elevator
tennis court
clubhouse
Unit Amenities
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1400 Saint Charles Pl have any available units?
1400 Saint Charles Pl has a unit available for $1,250 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Pembroke Pines, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Pembroke Pines Rent Report.
What amenities does 1400 Saint Charles Pl have?
Some of 1400 Saint Charles Pl's amenities include dishwasher, gym, and pool. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1400 Saint Charles Pl currently offering any rent specials?
1400 Saint Charles Pl isn't currently offering any rent specials.
Is 1400 Saint Charles Pl pet-friendly?
No, 1400 Saint Charles Pl is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Pembroke Pines.
Does 1400 Saint Charles Pl offer parking?
No, 1400 Saint Charles Pl does not offer parking.
Does 1400 Saint Charles Pl have units with washers and dryers?
No, 1400 Saint Charles Pl does not offer units with in unit laundry.
Does 1400 Saint Charles Pl have a pool?
Yes, 1400 Saint Charles Pl has a pool.
Does 1400 Saint Charles Pl have accessible units?
No, 1400 Saint Charles Pl does not have accessible units.
Does 1400 Saint Charles Pl have units with dishwashers?
Yes, 1400 Saint Charles Pl has units with dishwashers.
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