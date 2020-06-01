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Palm Harbor, FL
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206 LAGOON DRIVE
Last updated April 29 2020 at 10:51 PM

206 LAGOON DRIVE

206 Lagoon Drive · No Longer Available
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Location

206 Lagoon Drive, Palm Harbor, FL 34683
Ozona

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
garage
Unit Amenities
air conditioning
carpet
ceiling fan
dishwasher
fireplace
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
bbq/grill
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 206 LAGOON DRIVE have any available units?
206 LAGOON DRIVE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Palm Harbor, FL.
How much is rent in Palm Harbor, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Palm Harbor Rent Report.
What amenities does 206 LAGOON DRIVE have?
Some of 206 LAGOON DRIVE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 206 LAGOON DRIVE currently offering any rent specials?
206 LAGOON DRIVE is not currently offering any rent specials.
Is 206 LAGOON DRIVE pet-friendly?
Yes, 206 LAGOON DRIVE is pet friendly.
Does 206 LAGOON DRIVE offer parking?
Yes, 206 LAGOON DRIVE offers parking.
Does 206 LAGOON DRIVE have units with washers and dryers?
Yes, 206 LAGOON DRIVE offers units with in unit laundry.
Does 206 LAGOON DRIVE have a pool?
No, 206 LAGOON DRIVE does not have a pool.
Does 206 LAGOON DRIVE have accessible units?
No, 206 LAGOON DRIVE does not have accessible units.
Does 206 LAGOON DRIVE have units with dishwashers?
Yes, 206 LAGOON DRIVE has units with dishwashers.
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