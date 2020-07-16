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Oakland Park, FL
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3040 NE 16th Ave
Last updated July 14 2020 at 7:30 AM

3040 NE 16th Ave

3040 Northeast 16th Avenue · No Longer Available
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Location

3040 Northeast 16th Avenue, Oakland Park, FL 33334
Coral Brook

Amenities

patio / balcony
recently renovated
walk in closets
gym
pool
ceiling fan
Unit Amenities
ceiling fan
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
clubhouse
elevator
gym
pool
internet access
sauna
tennis court
MUST SEE !!! BEAUTIFUL RENOVATED BRIGHT UNIT, MOVE IN & TURN KEY READY. DECORATOR, CUSTOM TILED FLOORS IN LR,DR,KITCHEN & BALCONY.ARCHITECTURALLY COMPELLING FRAMED MIRROR & ACCENT COLUMNS IN LR,DR. CEILING FANS THROUGHOUT. FRONT & KITCHEN SCREENED DOORS FUNCTIONALLY STYLED FOR LIVING FLOW AND AIR CIRCULATION.WALK-IN CLOSET,TANKLESS WATER HEATER. LARGE FLOOR TO CEILING STORAGE AREA ON 3RD/SAME FLOOR. AMMENITIES INCLUDE WI-FI & CABLE TV. CLUBHOUSE WITH SAUNA, EXERCISE ROOM,BILLARDS,SHUFFLE BOARD,TENNIS COURTS.RELAX IN HEATED POOL OR DOCKSIDE WITH BEAUTIFUL VIEW OF CANAL AND RELAXING GROUNDS. CONVENIENTLY LOCATED:3.5 MILES TO DOWNTOWN BUSINESS DISTRICT & LAS OLAS BLVD., 2 MILES TO FT. LAUDERDALE'S BEACHES & 1.3 MILES TO WILTON MANORS BOUTIQUE RESTAURANTS & ENTERTAINMENT.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3040 NE 16th Ave have any available units?
3040 NE 16th Ave doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Oakland Park, FL.
What amenities does 3040 NE 16th Ave have?
Some of 3040 NE 16th Ave's amenities include patio / balcony, recently renovated, and walk in closets. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3040 NE 16th Ave currently offering any rent specials?
3040 NE 16th Ave is not currently offering any rent specials.
Is 3040 NE 16th Ave pet-friendly?
No, 3040 NE 16th Ave is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Oakland Park.
Does 3040 NE 16th Ave offer parking?
No, 3040 NE 16th Ave does not offer parking.
Does 3040 NE 16th Ave have units with washers and dryers?
No, 3040 NE 16th Ave does not offer units with in unit laundry.
Does 3040 NE 16th Ave have a pool?
Yes, 3040 NE 16th Ave has a pool.
Does 3040 NE 16th Ave have accessible units?
No, 3040 NE 16th Ave does not have accessible units.
Does 3040 NE 16th Ave have units with dishwashers?
No, 3040 NE 16th Ave does not have units with dishwashers.
Does 3040 NE 16th Ave have units with air conditioning?
No, 3040 NE 16th Ave does not have units with air conditioning.
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