1350 Northeast 119th Street Apt #4, Miami, FL 33161 - 2 BR 2 BA Condo. Listing uploaded and marketed by Gustavo Ramos, ECHO INTERNATIONAL REALTY LLC, (305) 731-1242. Available from: 07/03/2020. No pets allowed. 1350 NE 119th St # 4 MIAMI, FL 33161. MOVING COST: $3975. FIRST, LAST AND SECURITY AND, PROOF OF INCOME. LOCATION, LOCATION, CENTRALLY LOCATED, POOL COMMUNITY, LARGE TWO BEDROOM TWO BATHROOM, CENTRAL A/C TILE FLOORS, CLOSE TO BISCAYNE BLVD, THE BEACH, RESTAURANTS PUBLIC TRANSPORTATION, AND MANY MORE, CONDO OFFER SWIMMING POOL, FIRST FLOOR. EASY TO SHOW. VACANT. 1350 NE 119th St # 4 MIAMI, FL 33161. COSTE MÓVIL: $ 3975. PRIMERO, ÚLTIMO Y SEGURO Y, PRUEBA DE INGRESOS. UBICACIÓN, UBICACIÓN, CENTRALMENTE UBICADO, PISCINA COMUNITARIA, GRANDES DOS DORMITORIOS DOS BAÑOS, CENTRAL A / C PISOS DE AZULEJO, CERCA DE BISCAYNE BLVD, LA PLAYA, RESTAURANTES TRANSPORTE PÚBLICO, Y MUCHOS MÁS, CONDOMINIO OFRECE PISCINA, PRIMERA PLANTA. FÁCIL DE MOSTRAR. VACANTE [ Published 17-Jul-20 / ID 3613316 ]