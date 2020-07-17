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1350 Northeast 119th Street
Last updated July 17 2020 at 7:52 AM

1350 Northeast 119th Street

1350 Northeast 119th Street · (305) 731-1242
COVID-19 Update
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Location

1350 Northeast 119th Street, Miami-Dade County, FL 33161
Biscayne Park

Price and availability

INFO PROVIDED BY reallyo

2 Bedrooms

Unit 4 · Avail. now

$1,325

2 Bed · 2 Bath · 952 sqft

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Amenities

pool
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
Property Amenities
pool
1350 Northeast 119th Street Apt #4, Miami, FL 33161 - 2 BR 2 BA Condo. Listing uploaded and marketed by Gustavo Ramos, ECHO INTERNATIONAL REALTY LLC, (305) 731-1242. Available from: 07/03/2020. No pets allowed. 1350 NE 119th St # 4 MIAMI, FL 33161. MOVING COST: $3975. FIRST, LAST AND SECURITY AND, PROOF OF INCOME. LOCATION, LOCATION, CENTRALLY LOCATED, POOL COMMUNITY, LARGE TWO BEDROOM TWO BATHROOM, CENTRAL A/C TILE FLOORS, CLOSE TO BISCAYNE BLVD, THE BEACH, RESTAURANTS PUBLIC TRANSPORTATION, AND MANY MORE, CONDO OFFER SWIMMING POOL, FIRST FLOOR. EASY TO SHOW. VACANT. 1350 NE 119th St # 4 MIAMI, FL 33161. COSTE MÓVIL: $ 3975. PRIMERO, ÚLTIMO Y SEGURO Y, PRUEBA DE INGRESOS. UBICACIÓN, UBICACIÓN, CENTRALMENTE UBICADO, PISCINA COMUNITARIA, GRANDES DOS DORMITORIOS DOS BAÑOS, CENTRAL A / C PISOS DE AZULEJO, CERCA DE BISCAYNE BLVD, LA PLAYA, RESTAURANTES TRANSPORTE PÚBLICO, Y MUCHOS MÁS, CONDOMINIO OFRECE PISCINA, PRIMERA PLANTA. FÁCIL DE MOSTRAR. VACANTE [ Published 17-Jul-20 / ID 3613316 ]

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1350 Northeast 119th Street have any available units?
1350 Northeast 119th Street has a unit available for $1,325 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
Is 1350 Northeast 119th Street currently offering any rent specials?
1350 Northeast 119th Street is not currently offering any rent specials.
Is 1350 Northeast 119th Street pet-friendly?
No, 1350 Northeast 119th Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Miami-Dade County.
Does 1350 Northeast 119th Street offer parking?
No, 1350 Northeast 119th Street does not offer parking.
Does 1350 Northeast 119th Street have units with washers and dryers?
No, 1350 Northeast 119th Street does not offer units with in unit laundry.
Does 1350 Northeast 119th Street have a pool?
Yes, 1350 Northeast 119th Street has a pool.
Does 1350 Northeast 119th Street have accessible units?
No, 1350 Northeast 119th Street does not have accessible units.
Does 1350 Northeast 119th Street have units with dishwashers?
No, 1350 Northeast 119th Street does not have units with dishwashers.
Does 1350 Northeast 119th Street have units with air conditioning?
Yes, 1350 Northeast 119th Street has units with air conditioning.
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