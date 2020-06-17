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Miami Beach, FL
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500 77 ST
Last updated June 17 2020 at 5:21 AM

500 77 ST

500 77th Street · (917) 767-7000
COVID-19 Update
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Location

500 77th Street, Miami Beach, FL 33141
North Beach

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 6 · Avail. now

$1,675

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath

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Amenities

on-site laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
parking
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
on-site laundry
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None, 1 space/unit, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 500 77 ST have any available units?
500 77 ST has a unit available for $1,675 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Miami Beach, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Miami Beach Rent Report.
What amenities does 500 77 ST have?
Some of 500 77 ST's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 500 77 ST currently offering any rent specials?
500 77 ST isn't currently offering any rent specials.
Is 500 77 ST pet-friendly?
Yes, 500 77 ST is pet friendly.
Does 500 77 ST offer parking?
Yes, 500 77 ST does offer parking.
Does 500 77 ST have units with washers and dryers?
No, 500 77 ST does not offer units with in unit laundry.
Does 500 77 ST have a pool?
No, 500 77 ST does not have a pool.
Does 500 77 ST have accessible units?
No, 500 77 ST does not have accessible units.
Does 500 77 ST have units with dishwashers?
Yes, 500 77 ST has units with dishwashers.
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