All apartments in Kissimmee
Find more places like 2709 STRATHAM COURT.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Kissimmee, FL
/
2709 STRATHAM COURT
Last updated April 21 2019 at 10:54 AM

2709 STRATHAM COURT

2709 Stratham Ct · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Kissimmee
See all
2 Bedrooms
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Apartments with Parking
See all
2 Bedrooms, 2 Bathrooms
See all

Location

2709 Stratham Ct, Kissimmee, FL 34741
Cypress Reserve

Amenities

in unit laundry
granite counters
garage
recently renovated
stainless steel
pool
Unit Amenities
carpet
furnished
granite counters
in unit laundry
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
basketball court
playground
pool
garage
tennis court
2709 STRATHAM COURT Available 06/01/19 **POOL HOME IN KISSIMMEE WITH LAKE VIEW - MUST SEE - READY TO BE YOUR NEXT 4 BEDROOM 2.5 BATH HOME + OFFICE, GREAT LOCATION IN THE GATED COMMUNITY OF CYPRESS RESERVE. HOUSE IS IN CUL-DE-SAC WITH WOOD AND TILES FLOORING THROUGHOUT THE DOWNSTAIRS AND CARPET IN BEDROOMS. HIGH VAULTED CEILINGS, UPGRADED KITCHEN WITH GRANITE COUNTER TOPS, CROWN MOLDING CABINETS AND STAINLESS STEEL APPLIANCES. PARTIALLY FURNISHED. STATE OF THE ART WASHER AND DRYER, HUGE UTILITY ROOM, 2 CAR GARAGE, PRIVATE POOL AND AMAZING POND VIEW FROM FAMILY ROOM, POOL ENCLOSURE OR KITCHEN.

PLEASE NOTE THE DOWNSTAIRS MASTER (no other master) WILL BE USED AS STORAGE AND LOCKED AWAY, IF YOU WOULD LIKE TO RENT AS 5/3 YOU CAN AT $2300 PER MONTH.

COMMUNITY ALSO FEATURES POOL, PLAYGROUND, BASKETBALL COURT & TENNIS COURT.

(RLNE4218552)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2709 STRATHAM COURT have any available units?
2709 STRATHAM COURT doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Kissimmee, FL.
How much is rent in Kissimmee, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Kissimmee Rent Report.
What amenities does 2709 STRATHAM COURT have?
Some of 2709 STRATHAM COURT's amenities include in unit laundry, granite counters, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2709 STRATHAM COURT currently offering any rent specials?
2709 STRATHAM COURT is not currently offering any rent specials.
Is 2709 STRATHAM COURT pet-friendly?
No, 2709 STRATHAM COURT is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Kissimmee.
Does 2709 STRATHAM COURT offer parking?
Yes, 2709 STRATHAM COURT offers parking.
Does 2709 STRATHAM COURT have units with washers and dryers?
Yes, 2709 STRATHAM COURT offers units with in unit laundry.
Does 2709 STRATHAM COURT have a pool?
Yes, 2709 STRATHAM COURT has a pool.
Does 2709 STRATHAM COURT have accessible units?
No, 2709 STRATHAM COURT does not have accessible units.
Does 2709 STRATHAM COURT have units with dishwashers?
No, 2709 STRATHAM COURT does not have units with dishwashers.
Helpful Articles
How to Get an Apartment with Bad Credit (7 Tips)
The Beginner’s Guide to Renters Insurance
How to Negotiate a Lease Renewal for Your Apartment
Best Cities for Pets 2019
How to Write a Rental Reference Letter from an Employer (sample)
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Heron Lake
801 Green Heron Ct
Kissimmee, FL 34741
Cane Island
5251 Cane Island Loop
Kissimmee, FL 34746
Laguna Place
2109 Polo Club Dr
Kissimmee, FL 34741
San Mateo Crossing
1115 Pacifica Dr
Kissimmee, FL 34744
Altis Shingle Creek
4350 Osceola Trail Rd
Kissimmee, FL 34746
Vernazza
1790 Manarola Street
Kissimmee, FL 34741
Integra Sunrise Parc Apartments
4701 Luminous Loop
Kissimmee, FL 34746
Mirador at Woodside
900 Woodside Cir
Kissimmee, FL 34741

Similar Pages

Kissimmee 1 BedroomsKissimmee 2 Bedrooms
Kissimmee Apartments with ParkingKissimmee Dog Friendly Apartments
Kissimmee Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Orlando, FLMelbourne, FLLakeland, FLPalm Bay, FLAltamonte Springs, FLSanford, FLWinter Park, FL
Alafaya, FLClermont, FLOcoee, FLWinter Garden, FLOviedo, FLCasselberry, FLWinter Springs, FL
Maitland, FLWinter Haven, FLFour Corners, FLPlant City, FLApopka, FLLake Mary, FL

Nearby Neighborhoods

Osceola Corporate Center

Apartments Near Colleges

Florida Institute of TechnologyFlorida Southern College
Orange Technical College-Orlando CampusPolk State College
Rollins College