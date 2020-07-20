2556 NOUVEAU WAY

Amenities
PRICE REDUCTION. LOCATION, LOCATION. MOVING TO ORLANDO, DO NOT LOOK ANY FURTHER. TAPESTRY IS THE NEW COMMUNITY CLOSE TO THE SURROUNDING AREA OF HUNTERS CREEK, THE LOOP ETC. TAPESTRY IS OSCEOLA COUNTY'S PREMIERE COMMUNITY. STAINLESS STEEL APPLIANCES, GRANITE COUNTER TOPS. INSIDE LAUNDRY ROOM AND JUST MINUTES AWAY FROM DISNEY, UNIVERSAL, SEA-WORLD, ORLANDO INTERNATIONAL AIRPORT, 417, FLORIDA TURNPIKE AND LAKE NONA. TAPESTRY IS A 24 HR GATED COMMUNITY OFFERING ITS RESIDENTS USE OF ITS NEW CLUBHOUSE, POOL, AND GYM. MAKE YOUR APPOINTMENT TODAY, TOMORROW MAY BE TOO LATE THIS BEAUTIFUL HOUSE WILL NOT LAST TOO LONG ON THE MARKET.