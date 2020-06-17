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Deerfield Beach, FL
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513 NE 21 Avenue
Last updated April 28 2020 at 10:35 AM

513 NE 21 Avenue

513 NE 21st Ave · (561) 248-2862
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Location

513 NE 21st Ave, Deerfield Beach, FL 33441
Ocean Vue

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 1 · Avail. now

$4,500

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2 Bed · 2 Bath · 1200 sqft

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Amenities

patio / balcony
dishwasher
ice maker
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Unit Amenities
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 513 NE 21 Avenue have any available units?
513 NE 21 Avenue has a unit available for $4,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Deerfield Beach, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Deerfield Beach Rent Report.
What amenities does 513 NE 21 Avenue have?
Some of 513 NE 21 Avenue's amenities include patio / balcony, dishwasher, and ice maker. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 513 NE 21 Avenue currently offering any rent specials?
513 NE 21 Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 513 NE 21 Avenue pet-friendly?
No, 513 NE 21 Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Deerfield Beach.
Does 513 NE 21 Avenue offer parking?
No, 513 NE 21 Avenue does not offer parking.
Does 513 NE 21 Avenue have units with washers and dryers?
No, 513 NE 21 Avenue does not offer units with in unit laundry.
Does 513 NE 21 Avenue have a pool?
No, 513 NE 21 Avenue does not have a pool.
Does 513 NE 21 Avenue have accessible units?
No, 513 NE 21 Avenue does not have accessible units.
Does 513 NE 21 Avenue have units with dishwashers?
Yes, 513 NE 21 Avenue has units with dishwashers.
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