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Deerfield Beach, FL
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3033 Ellesmere B
Last updated June 4 2020 at 2:03 AM

3033 Ellesmere B

3033 Ellesmere B · (954) 650-5956
COVID-19 Update
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Location

3033 Ellesmere B, Deerfield Beach, FL 33442
West Deerfield Beach

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$1,200

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2 Bed · 2 Bath · 841 sqft

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Amenities

patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
gym
pool
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
dishwasher
furnished
hardwood floors
ice maker
microwave
patio / balcony
Property Amenities
gym
pool
bbq/grill
media room
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3033 Ellesmere B have any available units?
3033 Ellesmere B has a unit available for $1,200 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Deerfield Beach, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Deerfield Beach Rent Report.
What amenities does 3033 Ellesmere B have?
Some of 3033 Ellesmere B's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3033 Ellesmere B currently offering any rent specials?
3033 Ellesmere B isn't currently offering any rent specials.
Is 3033 Ellesmere B pet-friendly?
No, 3033 Ellesmere B is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Deerfield Beach.
Does 3033 Ellesmere B offer parking?
No, 3033 Ellesmere B does not offer parking.
Does 3033 Ellesmere B have units with washers and dryers?
No, 3033 Ellesmere B does not offer units with in unit laundry.
Does 3033 Ellesmere B have a pool?
Yes, 3033 Ellesmere B has a pool.
Does 3033 Ellesmere B have accessible units?
No, 3033 Ellesmere B does not have accessible units.
Does 3033 Ellesmere B have units with dishwashers?
Yes, 3033 Ellesmere B has units with dishwashers.
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