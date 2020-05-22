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Deerfield Beach, FL
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249 Durham F
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249 Durham F

249 Durham F · (954) 253-4670
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Location

249 Durham F, Deerfield Beach, FL 33442
West Deerfield Beach

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit 249 · Avail. now

$1,000

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1 Bed · 1 Bath · 600 sqft

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Amenities

patio / balcony
hardwood floors
gym
pool
ceiling fan
pool table
Unit Amenities
ceiling fan
hardwood floors
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
clubhouse
gym
pool
pool table
bbq/grill
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 249 Durham F have any available units?
249 Durham F has a unit available for $1,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Deerfield Beach, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Deerfield Beach Rent Report.
What amenities does 249 Durham F have?
Some of 249 Durham F's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and gym. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 249 Durham F currently offering any rent specials?
249 Durham F isn't currently offering any rent specials.
Is 249 Durham F pet-friendly?
No, 249 Durham F is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Deerfield Beach.
Does 249 Durham F offer parking?
No, 249 Durham F does not offer parking.
Does 249 Durham F have units with washers and dryers?
No, 249 Durham F does not offer units with in unit laundry.
Does 249 Durham F have a pool?
Yes, 249 Durham F has a pool.
Does 249 Durham F have accessible units?
No, 249 Durham F does not have accessible units.
Does 249 Durham F have units with dishwashers?
No, 249 Durham F does not have units with dishwashers.
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