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Deerfield Beach, FL
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2379 SW 15TH ST
Last updated June 12 2020 at 6:21 PM

2379 SW 15TH ST

2379 Southwest 15th Street · (888) 534-1116
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Location

2379 Southwest 15th Street, Deerfield Beach, FL 33442

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 120 · Avail. now

$1,700

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3 Bed · 4 Bath · 1350 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
ice maker
in unit laundry
oven
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
clubhouse
pool
bbq/grill
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2379 SW 15TH ST have any available units?
2379 SW 15TH ST has a unit available for $1,700 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Deerfield Beach, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Deerfield Beach Rent Report.
What amenities does 2379 SW 15TH ST have?
Some of 2379 SW 15TH ST's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2379 SW 15TH ST currently offering any rent specials?
2379 SW 15TH ST isn't currently offering any rent specials.
Is 2379 SW 15TH ST pet-friendly?
No, 2379 SW 15TH ST is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Deerfield Beach.
Does 2379 SW 15TH ST offer parking?
No, 2379 SW 15TH ST does not offer parking.
Does 2379 SW 15TH ST have units with washers and dryers?
Yes, 2379 SW 15TH ST offers units with in unit laundry.
Does 2379 SW 15TH ST have a pool?
Yes, 2379 SW 15TH ST has a pool.
Does 2379 SW 15TH ST have accessible units?
No, 2379 SW 15TH ST does not have accessible units.
Does 2379 SW 15TH ST have units with dishwashers?
Yes, 2379 SW 15TH ST has units with dishwashers.
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