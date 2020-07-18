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2266 Deer Creek Trl
Last updated July 1 2020 at 11:41 PM

2266 Deer Creek Trl

2266 Deer Creek Trail · (954) 729-6224
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Location

2266 Deer Creek Trail, Deerfield Beach, FL 33442
Deer Creek

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$4,500

3 Bed · 2 Bath · 2022 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
stainless steel
pool
Unit Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2266 Deer Creek Trl have any available units?
2266 Deer Creek Trl has a unit available for $4,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Deerfield Beach, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Deerfield Beach Rent Report.
What amenities does 2266 Deer Creek Trl have?
Some of 2266 Deer Creek Trl's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2266 Deer Creek Trl currently offering any rent specials?
2266 Deer Creek Trl is not currently offering any rent specials.
Is 2266 Deer Creek Trl pet-friendly?
No, 2266 Deer Creek Trl is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Deerfield Beach.
Does 2266 Deer Creek Trl offer parking?
Yes, 2266 Deer Creek Trl offers parking.
Does 2266 Deer Creek Trl have units with washers and dryers?
Yes, 2266 Deer Creek Trl offers units with in unit laundry.
Does 2266 Deer Creek Trl have a pool?
Yes, 2266 Deer Creek Trl has a pool.
Does 2266 Deer Creek Trl have accessible units?
No, 2266 Deer Creek Trl does not have accessible units.
Does 2266 Deer Creek Trl have units with dishwashers?
Yes, 2266 Deer Creek Trl has units with dishwashers.
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