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Deerfield Beach, FL
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124 Markham F
Last updated June 15 2020 at 11:08 AM

124 Markham F

124 Markham F · No Longer Available
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Location

124 Markham F, Deerfield Beach, FL 33442
West Deerfield Beach

Amenities

patio / balcony
dishwasher
recently renovated
gym
pool
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
furnished
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
clubhouse
gym
pool
BRIGHT, SPACIOUS 2ND FLOOR CORNER UNIT W/ CENTRAL AIR, PARTIALLY FURNISHED. TILED THROUGHOUT, UPDATED APPLIANCES INCLUDING DISHWASHER. PATIO OFF BEDROOM HAS GLASS ENCLOSURE ADDING MORE LIVING SPACE FOR YOUR PLEASURE. GREAT LOCATION..WALK TO POOL! LANDLORD WILL REMOVE FURNITURE AS NEEDED. ACTIVE COMMUNITY W/FREE SHUTTLE SERVICE EVERY 30 MINS. 3 GATED ENTRANCES WITH 24 HR SECURITY. 5 STAR CLUBHOUSE W/ STATE OF THE ART GYM. CLUBS AND CLASSES GALORE! 3.5 MILES FROM BEAUTIFUL DEERFIELD BEACH. CLOSE TO ALL MAJOR HWYS AND FABULOUS EATERIES. THIS IS THE LIFESTYLE YOU HAVE DREAMED OF... COME SEE OUR HIDDEN GEM COMMUNITY HERE IN THE SUN...

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 124 Markham F have any available units?
124 Markham F doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Deerfield Beach, FL.
How much is rent in Deerfield Beach, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Deerfield Beach Rent Report.
What amenities does 124 Markham F have?
Some of 124 Markham F's amenities include patio / balcony, dishwasher, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 124 Markham F currently offering any rent specials?
124 Markham F isn't currently offering any rent specials.
Is 124 Markham F pet-friendly?
No, 124 Markham F is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Deerfield Beach.
Does 124 Markham F offer parking?
No, 124 Markham F does not offer parking.
Does 124 Markham F have units with washers and dryers?
No, 124 Markham F does not offer units with in unit laundry.
Does 124 Markham F have a pool?
Yes, 124 Markham F has a pool.
Does 124 Markham F have accessible units?
No, 124 Markham F does not have accessible units.
Does 124 Markham F have units with dishwashers?
Yes, 124 Markham F has units with dishwashers.
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